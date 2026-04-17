Netgear отримала дозвіл FCC на імпорт роутерів до США

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) надала компанії Netgear умовний дозвіл на імпорт споживчих маршрутизаторів, кабельних модемів і шлюзів — чинний до 1 жовтня 2027 року. Рішення примітне: його ухвалено всупереч чинній забороні на ввезення закордонного мережевого обладнання. Натомість Netgear виробляє продукцію в Азії та жодних планів щодо перенесення виробництва до США не оголошувала, пише The Verge.

Підставою для такого кроку стала позиція Пентагону. FCC пояснила, що Міністерство оборони «ухвалило конкретне рішення» про те, що пристрої Netgear не становлять загрози національній безпеці США. Водночас сама комісія раніше зазначала, що маршрутизатори закордонного виробництва за замовчуванням вважаються небезпечними. До того ж у рамках шкідливої кампанії Volt Typhoon роутери Netgear також потрапляли під удар хакерів.

- Реклама -

Окремої уваги заслуговує невідповідність між отриманим дозволом і встановленими вимогами. Зазвичай така процедура зобов’язує виробника надати «детальний, обмежений у часі план» зі створення або розширення виробництва на території Сполучених Штатів. Проте у звітах до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Netgear жодним словом не згадувала про виробничі потужності в США.

Дозвіл охоплює широкий спектр продукції — зокрема споживчі mesh-маршрутизатори, мобільні та автономні маршрутизатори лінійки Nighthawk (серії R, RAX, RAXE, RS, MK, MR, M і MH), пристрої лінійки Orbi (серії RBK, RBE, RBR, RBRE, LBR, LBK і CBK), кабельні шлюзи серії CAX і кабельні модеми серії CM. Фактично це означає, що компанія може ввозити будь-яке обладнання, просто присвоївши йому відповідну назву з переліку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ще одна суперечність стосується оновлень програмного забезпечення. У звіті до SEC Netgear зазначила, що без умовного дозволу мусила б припинити безстрокові оновлення ПО для наявних споживчих маршрутизаторів уже у березні 2027 року. Однак FCC раніше роз’яснила: для оновлень безпеки окремий дозвіл не потрібен. Він необхідний лише тоді, коли змінюється режим роботи радіомодулів. Примітно, що питання безпеки у тексті дозволу FCC взагалі не порушується. Документ стосується виключно місця фізичного виробництва обладнання.