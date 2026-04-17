Кількість користувачів Starlink у першому кварталі зросла вдвічі

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX за підсумками першого кварталу 2026 року більш ніж вдвічі збільшив кількість щомісячних активних користувачів (MAU) порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Такі дані аналітичної компанії Apptopia наводить Reuters.

Аналітики фіксують, що зростання MAU понад 100% у річному вимірі триває вже четвертий квартал поспіль. Поряд із цим кількість завантажень застосунку Starlink у першому кварталі збільшилась на 109% — до 2,8 млн. Для порівняння: за весь 2025 рік цей показник становив 7,9 млн, що на 84% більше, ніж у 2024-му.

Серед ринків із найвищими темпами зростання найяскравіше виділяється Бразилія — кількість активних користувачів там за рік зросла приблизно на 450%. Нині на цю країну припадає 13% глобальної абонентської бази Starlink, тоді як роком раніше цей показник не перевищував 5%. Аргентина також показала суттєвий приріст — 159%. Разом обидві латиноамериканські країни формують понад п’яту частину всіх активних абонентів сервісу у світі.

Не відстають і розвинені ринки. У США — найбільшому й найприбутковішому для Starlink — кількість MAU зросла на 223%, а завантажень застосунку за квартал налічується 1,2 млн, що є абсолютним рекордом. На американський ринок припадає близько 37% усіх користувачів мережі.

Таке стрімке зростання аудиторії відбувається напередодні очікуваного виходу SpaceX на біржу. За даними Bloomberg, компанія подала конфіденційну заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO), яке може відбутися вже цього літа. Ринкова оцінка SpaceX, за різними підрахунками, сягає від 1,75 трлн до понад 2 трлн доларів, а Starlink вважається ключовим активом, покликаним обґрунтувати значну частину цієї суми. Виторг SpaceX за 2025 рік, за оцінками аналітиків, склав 11,4 млрд доларів.

З 2019 року компанія вивела на орбіту понад 10 тис. супутників, а загальна кількість абонентів Starlink у лютому цього року перевищила позначку 10 млн у понад 160 країнах. Серед перспективних напрямів розвитку SpaceX інвестори називають також створення орбітальних центрів обробки даних.