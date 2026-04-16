YouTube дав змогу повністю вимкнути показ Shorts

YouTube надав користувачам змогу повністю вимкнути відображення коротких відеороликів Shorts у застосунках для Android та iOS. Для цього достатньо встановити нульове обмеження в таймері перегляду Shorts, як пише The Verge.

Нова опція є розширенням таймера Shorts, який платформа запровадила у жовтні. До того мінімальне значення обмеження становило 15 хвилин — цілковито вимкнути розділ не було змоги. У січні функцію розширили для батьківського контролю, аби дорослі могли регулювати, скільки часу їхні діти витрачають на перегляд коротких відео. Тоді ж YouTube оголосив про майбутню можливість обнулити таймер. Представник компанії підтвердив, що опція вже поступово стає доступною для всіх — як для батьківських акаунтів, так і для звичайних акаунтів дорослих.

Така можливість стане у пригоді тим, хто хоче витрачати менше часу на нескінченне гортання коротких роликів. Щойно встановлений ліміт вичерпується, у вкладці Shorts з’являється відповідне сповіщення, а нові відео перестають відображатися. За результатами тестів The Verge, за нульового таймера ролики зникають і з головного екрана — тобто розділ Shorts можна повністю ігнорувати без будь-яких додаткових дій.

Щоб увімкнути таймер, слід відкрити налаштування застосунку YouTube і перейти до розділу управління часом. Там потрібно активувати обмеження показу коротких відео в стрічці та вибрати бажаний проміжок — або ж виставити значення на нуль.

Тим часом YouTube розвиває формат Shorts і в іншому напрямі. Раніше платформа запровадила інструмент, що дає змогу авторам каналів створювати реалістичні цифрові двійники з синтезованим голосом і вбудовувати їх у короткі відео.

