Vodafone Ukraine планує розширювати фіксовану мережу — як власними силами, так і через придбання інших провайдерів. Генеральна директорка компанії Ольга Устинова розповіла про це в інтерв’ю «Економічній правді», назвавши фіксований зв’язок одним із чотирьох стратегічних пріоритетів оператора.

Ринок фіксованого інтернету в Україні, на думку Устинової, залишається надмірно фрагментованим і недоінвестованим. Оператор переконаний — технологія пасивної оптичної мережі (GPON) має бути доступна в кожному будинку, особливо зважаючи на регулярні блекаути. Саме тому Vodafone Ukraine розвиває цей напрямок самостійно і водночас моніторить ринок у пошуках компаній для поглинання.

Пріоритет у придбаннях — провайдери, які вже мають GPON хоча б на частині своєї мережі. Логіка оператора — в конвергенції мереж. Технологія 5G вимагає прокладання оптики до кожної базової станції, тож якщо волокно вже заведено в будинок, його доцільно розвести й по квартирах.

Устинова не приховує, що дрібні провайдери в цій моделі відіграватимуть допоміжну роль — зокрема як підрядники з прокладання оптики. Послугу ж кінцевому абоненту надаватиме сам Vodafone Ukraine. На думку керівниці, для клієнта має існувати один пристрій і єдина послуга — без різниці, через яку мережу вона надходить: мобільну чи фіксовану.

Такий підхід відображає глобальну тенденцію конвергенції телекому, яка в більшості країн відбулася ще кілька років тому. В Україні мобільний і фіксований зв’язок розвивалися переважно окремо — тепер цей розрив поступово скорочується.

Раніше Vodafone Ukraine вже зробив крок у цьому напрямку — оператор завершив консолідацію інтернет-провайдера «Фрінет» (торгова марка O3), викупивши останні 9,4% акцій за $2 млн і ставши його єдиним власником.