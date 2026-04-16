Російські супутники «Рассвєт» вже здатні забезпечувати зв’язок над Україною — дослідження

Три активні супутники-прототипи «Рассвєт» вже здатні формувати над українською територією короткочасні вікна для військового зв’язку. І це відбувається задовго до повноцінного розгортання угруповання, що позиціюють в Росії як аналог супутникової мережі Starlink. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане виданням «Мілітарний».

Аналітики відстежили орбітальний рух трьох прототипів компанії «Бюро 1440». Вони з’ясували, що апарати переміщуються компактною групою й регулярно пролітають безпосередньо над Україною. Кожен такий проліт утворює так зване «робоче вікно» тривалістю від 15 до 20 хвилин, протягом яких можливий сеанс зв’язку.

- Реклама -

Навіть настільки обмежена конфігурація, на думку дослідників, уже відкриває практичні можливості для воєнного застосування. Якщо ж першу партію з 16 супутників розвести на орбіті оптимально — з урахуванням потреб Збройних сил Росії — ефективність системи суттєво зросте. Тоді вона зможе підтримувати регулярні сеанси кілька разів на добу, а сумарний час доступу може сягати кількох годин щоденно.

«Це підкреслює необхідність негайної розробки заходів протидії без очікування повноцінного розгортання мережі, оскільки перші випадки застосування можуть розпочатися задовго до цього», — йдеться в дослідженні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрема загроза стосується керування ударними безпілотниками. Саме такий сценарій уже реалізовувався через Starlink — доки доступ до цієї системи не обмежили для російських військових. Поява власного супутникового ретранслятора у вигляді «Рассвєту» дасть Росії змогу відновити аналогічну схему управління дронами в режимі реального часу — без залежності від іноземних комерційних мереж.