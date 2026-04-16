Російські супутники «Рассвєт» вже здатні забезпечувати зв’язок над Україною — дослідження

Супутники «Рассвєт» від «Бюро 1440»
Три активні супутники-прототипи «Рассвєт» вже здатні формувати над українською територією короткочасні вікна для військового зв’язку. І це відбувається задовго до повноцінного розгортання угруповання, що позиціюють в Росії як аналог супутникової мережі Starlink. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане виданням «Мілітарний».

Аналітики відстежили орбітальний рух трьох прототипів компанії «Бюро 1440». Вони з’ясували, що апарати переміщуються компактною групою й регулярно пролітають безпосередньо над Україною. Кожен такий проліт утворює так зване «робоче вікно» тривалістю від 15 до 20 хвилин, протягом яких можливий сеанс зв’язку.

Навіть настільки обмежена конфігурація, на думку дослідників, уже відкриває практичні можливості для воєнного застосування. Якщо ж першу партію з 16 супутників розвести на орбіті оптимально — з урахуванням потреб Збройних сил Росії — ефективність системи суттєво зросте. Тоді вона зможе підтримувати регулярні сеанси кілька разів на добу, а сумарний час доступу може сягати кількох годин щоденно.

«Це підкреслює необхідність негайної розробки заходів протидії без очікування повноцінного розгортання мережі, оскільки перші випадки застосування можуть розпочатися задовго до цього», — йдеться в дослідженні.

Окрема загроза стосується керування ударними безпілотниками. Саме такий сценарій уже реалізовувався через Starlink — доки доступ до цієї системи не обмежили для російських військових. Поява власного супутникового ретранслятора у вигляді «Рассвєту» дасть Росії змогу відновити аналогічну схему управління дронами в режимі реального часу — без залежності від іноземних комерційних мереж.

Редакція Mediasat
