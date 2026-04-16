«Київстар» готує запуск Light Data: абоненти зможуть писати у WhatsApp навіть без стільникового зв’язку

Україна стала одним із лідерів впровадження Starlink Direct to Cell: кожен третій користувач технології у світі — абонент «Київстар». Цього року оператор планує розширити послугу — запустити Light Data з підтримкою WhatsApp для абонентів поза зоною мобільного покриття. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент компанії Олександр Комаров.

«Київстар» сам ініціював контакт зі SpaceX і став одним із перших операторів у Європі, який впровадив технологію для всіх абонентів у тестовому режимі. У березні 2026 року представники компанії навели виняткові цифри на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні. Технологією скористалися понад 16 мільйонів людей у світі — з них 5 мільйонів є абонентами «Київстар».

- Реклама -

Direct to Cell призначений передусім для зв’язку в місцях без мобільного покриття. Наразі послуга дає змогу надсилати SMS через супутник. Цього року планується запуск Light Data — абоненти зможуть писати у деяких месенджерах, зокрема WhatsApp, навіть без стільникового сигналу. Голосові дзвінки та мобільний інтернет через супутник стануть наступним етапом розвитку технології.

Для України, де частина територій залишається без стабільного покриття через бойові дії та пошкодження інфраструктури, послуга має особливе практичне значення. Запуск став можливим завдяки інтеграції супутникової технології SpaceX з мережею «Київстар».