«Київстар» готує запуск Light Data: абоненти зможуть писати у WhatsApp навіть без стільникового зв’язку

Київстар та Starlink Direct to Cell
Фото: VEON

Україна стала одним із лідерів впровадження Starlink Direct to Cell: кожен третій користувач технології у світі — абонент «Київстар». Цього року оператор планує розширити послугу — запустити Light Data з підтримкою WhatsApp для абонентів поза зоною мобільного покриття. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент компанії Олександр Комаров.

«Київстар» сам ініціював контакт зі SpaceX і став одним із перших операторів у Європі, який впровадив технологію для всіх абонентів у тестовому режимі. У березні 2026 року представники компанії навели виняткові цифри на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні. Технологією скористалися понад 16 мільйонів людей у світі — з них 5 мільйонів є абонентами «Київстар».

Direct to Cell призначений передусім для зв’язку в місцях без мобільного покриття. Наразі послуга дає змогу надсилати SMS через супутник. Цього року планується запуск Light Data — абоненти зможуть писати у деяких месенджерах, зокрема WhatsApp, навіть без стільникового сигналу. Голосові дзвінки та мобільний інтернет через супутник стануть наступним етапом розвитку технології.

Для України, де частина територій залишається без стабільного покриття через бойові дії та пошкодження інфраструктури, послуга має особливе практичне значення. Запуск став можливим завдяки інтеграції супутникової технології SpaceX з мережею «Київстар».

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Будувати 5G без китайців — дорожче. «Водафон Україна» шукає баланс між безпекою і витратами

Китайське обладнання дешевше, але під питанням через стандарти ЄС. Оператори шукають баланс між ціною і безпекою, каже CEO «Водафон Україна» Ольга Устинова.
Новини

Китай створив апарат, здатний перерізати інтернет-кабелі на дні океану

Китай випробував глибоководний електрогідростатичний різак, що здатний перерізати підводні кабелі та трубопроводи на глибині до 3500 метрів.
Новини

Російські супутники «Рассвєт» вже здатні забезпечувати зв’язок над Україною — дослідження

Дослідники зафіксували регулярні прольоти супутників «Рассвєт» над Україною. Навіть три прототипи вже здатні забезпечувати короткочасний воєнний зв'язок.
Новини

Vodafone моніторить ринок і готовий купувати провайдерів з GPON

Vodafone Ukraine планує розширювати мережу фіксованого зв'язку як власними силами, так і через придбання провайдерів, що вже мають GPON-мережу.
Новини

Цієї осені в Україні тестуватимуть супутниковий зв’язок AST SpaceMobile

Vodafone Ukraine у вересні 2026 року розпочне тести супутникового зв'язку AST SpaceMobile — альтернативи Starlink Direct to Cell для смартфонів.