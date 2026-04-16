Китай створив апарат, здатний перерізати інтернет-кабелі на дні океану

Новини
Підводний кабель / Submarine Cable
Фото: Getty Images

Китай успішно провів польові випробування електрогідростатичного різака, здатного перерізати підводні кабелі та трубопроводи на глибині до 3500 метрів. 11 квітня 2026 року пристрій пройшов тестування під час першої глибоководної місії науково-дослідного судна Haiyang Dizhi 2 у поточному році. Про це пише South China Morning Post.

Розробку офіційно позиціюють як дослідницький інструмент — зокрема для перерізання підводних кабелів і роботи з глибоководними грейферами. Втім аналітики Tom’s Hardware наголошують на очевидному військовому потенціалі пристрою й не приховують скептицизму щодо суто наукового призначення. Варто зазначити, що під водою прокладено значну частину глобальної інтернет-інфраструктури, а також нафто- й газопроводи — тож здатність цілеспрямовано їх пошкоджувати має очевидне стратегічне значення.

З технічного боку пристрій побудований на електрогідростатичному приводі — конструкції, де гідравлічна система, електромотор і електронний блок керування об’єднані в єдиному компактному корпусі. Таке компонування усуває потребу у громіздких зовнішніх маслопроводах і суттєво зменшує габарити апарата. Корпус посилено для витримування тиску на глибині до 3500 метрів і оснащено захистом від корозії. Завдяки цьому різак здатний виконувати точні механічні операції за вкрай несприятливих умов.

Китайська влада схвально оцінила результати випробувань і заявила про «подолання розриву між розробкою та застосуванням». Tom’s Hardware трактує це формулювання як сигнал готовності пристрою до використання вже без тестових обмежень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Тема підводних кабелів залишається актуальною з різних причин. Зокрема, нещодавно компанія Subsea Environmental Services розпочала підйом першого у світі трансатлантичного оптоволоконного кабелю TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8) завдовжки близько 6 тисяч кілометрів — щоб переробити його. Це перша подібна операція в історії підводних комунікацій.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
