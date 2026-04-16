Цієї осені в Україні тестуватимуть супутниковий зв’язок AST SpaceMobile

Vodafone Ukraine незабаром тестуватиме супутниковий зв’язок від AST SpaceMobile — оператора, що є прямим конкурентом Starlink Direct to Cell від SpaceX. Про це розповіла генеральна директорка компанії Ольга Устинова в інтерв’ю «Економічній правді».

Меморандум компанії підписали у березні на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні. AST SpaceMobile — американський супутниковий оператор. Його технологія дає змогу приймати сигнал безпосередньо на звичайний мобільний телефон без додаткового обладнання. Сервіс підтримує голосові дзвінки, SMS та передавання даних.

- Реклама -

За умовами домовленостей, Vodafone Ukraine надасть частину свого радіочастотного спектра для тестування технології в Україні. Старт пілотної фази заплановано на вересень 2026 року. Сигнал транслюватиметься з супутника над Європою та покриватиме всю територію країни. Це особливо важливо для зон, де наземна мережа відсутня або зруйнована ворогом.

Попри це, сервіс не претендує на заміну класичного мобільного зв’язку. Він орієнтований на 3–4% території без наземного покриття — гірські райони, прикордонні зони та ділянки вздовж доріг. Устинова підкреслила відмінність від Starlink Direct to Cell, що надає «Київстар»: той наразі пропонує для мобільних пристроїв лише SMS, тоді як AST SpaceMobile планує відразу забезпечити повноцінний голосовий зв’язок і передавання даних.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Вартість послуги буде вищою, ніж у звичайного мобільного тарифу, однак компанія конкретних цифр не називає. Устинова також зазначила, що оператор доклав значних зусиль, аби Україна увійшла до першої черги розгортання цього проєкту в межах міжнародної групи Vodafone.