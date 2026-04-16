Цієї осені в Україні тестуватимуть супутниковий зв’язок AST SpaceMobile

«Vodafone Україна» та AST SpaceMobile розгорнуть супутниковий інтернет для звичайних смартфонів

Vodafone Ukraine незабаром тестуватиме супутниковий зв’язок від AST SpaceMobile — оператора, що є прямим конкурентом Starlink Direct to Cell від SpaceX. Про це розповіла генеральна директорка компанії Ольга Устинова в інтерв’ю «Економічній правді».

Меморандум компанії підписали у березні на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні. AST SpaceMobile — американський супутниковий оператор. Його технологія дає змогу приймати сигнал безпосередньо на звичайний мобільний телефон без додаткового обладнання. Сервіс підтримує голосові дзвінки, SMS та передавання даних.

За умовами домовленостей, Vodafone Ukraine надасть частину свого радіочастотного спектра для тестування технології в Україні. Старт пілотної фази заплановано на вересень 2026 року. Сигнал транслюватиметься з супутника над Європою та покриватиме всю територію країни. Це особливо важливо для зон, де наземна мережа відсутня або зруйнована ворогом.

Попри це, сервіс не претендує на заміну класичного мобільного зв’язку. Він орієнтований на 3–4% території без наземного покриття — гірські райони, прикордонні зони та ділянки вздовж доріг. Устинова підкреслила відмінність від Starlink Direct to Cell, що надає «Київстар»: той наразі пропонує для мобільних пристроїв лише SMS, тоді як AST SpaceMobile планує відразу забезпечити повноцінний голосовий зв’язок і передавання даних.

Вартість послуги буде вищою, ніж у звичайного мобільного тарифу, однак компанія конкретних цифр не називає. Устинова також зазначила, що оператор доклав значних зусиль, аби Україна увійшла до першої черги розгортання цього проєкту в межах міжнародної групи Vodafone.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Будувати 5G без китайців — дорожче. «Водафон Україна» шукає баланс між безпекою і витратами

Китайське обладнання дешевше, але під питанням через стандарти ЄС. Оператори шукають баланс між ціною і безпекою, каже CEO «Водафон Україна» Ольга Устинова.
Новини

Китай створив апарат, здатний перерізати інтернет-кабелі на дні океану

Китай випробував глибоководний електрогідростатичний різак, що здатний перерізати підводні кабелі та трубопроводи на глибині до 3500 метрів.
Новини

Російські супутники «Рассвєт» вже здатні забезпечувати зв’язок над Україною — дослідження

Дослідники зафіксували регулярні прольоти супутників «Рассвєт» над Україною. Навіть три прототипи вже здатні забезпечувати короткочасний воєнний зв'язок.
Новини

Vodafone моніторить ринок і готовий купувати провайдерів з GPON

Vodafone Ukraine планує розширювати мережу фіксованого зв'язку як власними силами, так і через придбання провайдерів, що вже мають GPON-мережу.
Новини

Аукціон частот 700 МГц в Україні очікується восени 2026 року — CEO «Київстар»

Аукціон частот 700 МГц може відбутись уже восени: «Київстар» розраховує на нові ліцензії та поліпшення покриття в будівлях і на дорогах.