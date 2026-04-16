Будувати 5G без китайців — дорожче. «Водафон Україна» шукає баланс між безпекою і витратами

CEO «Водафон Україна» Ольга Устинова
Фото: The Page

Українські мобільні оператори стоять перед стратегічним вибором — співпрацювати з китайськими виробниками телеком-обладнання під час розгортання 5G чи шукати альтернативних постачальників. Про це розповіла генеральна директорка «Водафон Україна» Ольга Устинова в інтерв’ю The Page.

За словами Устинової, одне з ключових питань, яке галузь опрацьовує спільно, — це впровадження 5G Toolbox, рекомендацій Євросоюзу щодо безпеки мереж п’ятого покоління. Саме ці рекомендації визначають підходи до оцінки постачальників обладнання — зокрема щодо компаній із підвищеним ризиком, до яких Євросоюз відносить китайських виробників.

Від відповіді на питання «з китайцями чи без» безпосередньо залежить обсяг інвестицій у побудову 5G-інфраструктури. «Нині ми намагаємося це з’ясувати для себе, тому що від цього залежить розмір інвестицій», — зазначила топменеджерка.

Водночас «Водафон Україна» вже активно готує мережу до переходу на 5G через розбудову волоконно-оптичної інфраструктури. В оптичну мережу GPON (пасивна оптична мережа гігабітного класу) компанія вклала 1,6 млрд грн під час війни. З часом ця інфраструктура стане технічною основою для підключення базових станцій 5G. Лише оптоволокно здатне передавати ті обсяги даних, яких потребуватимуть 5G-мережі.

Пілотні 5G-проєкти «Водафон Україна» вже реалізує, а незабаром вони з’являться і в Києві. Для повноцінного комерційного запуску операторам доведеться купувати ліцензії на частоти — це мільярди гривень, які, за словами Устинової, треба акумулювати вже зараз.

Паралельно галузь домагається спрощення регуляторних перевірок, насамперед пов’язаних з генераторним обладнанням — вони відволікають значні людські ресурси. За п’ять років повномасштабної війни «Водафон» зафіксував понад 900 тисяч аварій у мережі, а парк акумуляторних батарей зріс у вісім разів, генераторів — утричі.

Редакція Mediasat
