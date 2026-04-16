Аукціон частот 700 МГц в Україні очікується восени 2026 року — CEO «Київстар»

«Київстар» розраховує, що аукціон із розподілу радіочастот діапазону 700 МГц відбудеться вже восени 2026 року. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив президент компанії Олександр Комаров.

За словами Комарова, компанія отримує позитивні сигнали від держави щодо строків аукціону. Він пояснив і причину пріоритетності цього діапазону: в Україні нині відчутний дефіцит спектра на частотах нижче 1 ГГц. Додаткові частоти 700 МГц дадуть змогу підвищити швидкість мобільного інтернету і поліпшити покриття на автошляхах, у сільській місцевості та всередині будівель. Абоненти, наголосив Комаров, зможуть відчути результат відразу після отримання ліцензій.

Водночас він розповів про ситуацію з діапазоном 900 МГц. Для запуску 4G у цьому діапазоні операторам потрібні суцільні смуги — не менше ніж по 2×5 МГц. Відповідне впорядкування відбулося ще у 2020 році. Тоді «Київстар» добровільно зменшив свій обсяг частот 900 МГц на користь інших операторів, щоб забезпечити рівноцінні умови для розвитку мереж.

Паралельно оператор продовжує нарощувати покриття у наявних діапазонах. У 2025 році «Київстар» провів майже 10 тисяч модернізацій базових станцій, збудував 6 тисяч нових і розширив покриття LTE ще на 630 населених пунктів. Капітальні інвестиції в телеком-інфраструктуру за рік сягнули 14,6 млрд гривень — понад 30% від виторгу компанії.

Варто зазначити, що Україна вже робила кроки у напрямку впорядкування діапазону 700 МГц. У березні 2025 року країна звільнила відповідний спектр у 100-кілометровій прикордонній смузі Львівської та Волинської областей — це допомогло усунути радіозавади мережам 4G і 5G сусідньої Польщі.

Окремо Комаров торкнувся теми 5G. Повноцінний запуск мереж п’ятого покоління можливий лише після завершення воєнного стану — діапазон 3500 МГц наразі закритий для цивільного використання. Тому найближчим реалістичним кроком залишається аукціон 700 МГц. Пріоритетом для «Київстару» на найближчі роки Комаров назвав подальший розвиток мережі 4G LTE.

Редакція Mediasat
