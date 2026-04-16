Аукціон частот 700 МГц в Україні очікується восени 2026 року — CEO «Київстар»

«Київстар» розраховує, що аукціон із розподілу радіочастот діапазону 700 МГц відбудеться вже восени 2026 року. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив президент компанії Олександр Комаров.

За словами Комарова, компанія отримує позитивні сигнали від держави щодо строків аукціону. Він пояснив і причину пріоритетності цього діапазону: в Україні нині відчутний дефіцит спектра на частотах нижче 1 ГГц. Додаткові частоти 700 МГц дадуть змогу підвищити швидкість мобільного інтернету і поліпшити покриття на автошляхах, у сільській місцевості та всередині будівель. Абоненти, наголосив Комаров, зможуть відчути результат відразу після отримання ліцензій.

Водночас він розповів про ситуацію з діапазоном 900 МГц. Для запуску 4G у цьому діапазоні операторам потрібні суцільні смуги — не менше ніж по 2×5 МГц. Відповідне впорядкування відбулося ще у 2020 році. Тоді «Київстар» добровільно зменшив свій обсяг частот 900 МГц на користь інших операторів, щоб забезпечити рівноцінні умови для розвитку мереж.

Паралельно оператор продовжує нарощувати покриття у наявних діапазонах. У 2025 році «Київстар» провів майже 10 тисяч модернізацій базових станцій, збудував 6 тисяч нових і розширив покриття LTE ще на 630 населених пунктів. Капітальні інвестиції в телеком-інфраструктуру за рік сягнули 14,6 млрд гривень — понад 30% від виторгу компанії.

Варто зазначити, що Україна вже робила кроки у напрямку впорядкування діапазону 700 МГц. У березні 2025 року країна звільнила відповідний спектр у 100-кілометровій прикордонній смузі Львівської та Волинської областей — це допомогло усунути радіозавади мережам 4G і 5G сусідньої Польщі.

Окремо Комаров торкнувся теми 5G. Повноцінний запуск мереж п’ятого покоління можливий лише після завершення воєнного стану — діапазон 3500 МГц наразі закритий для цивільного використання. Тому найближчим реалістичним кроком залишається аукціон 700 МГц. Пріоритетом для «Київстару» на найближчі роки Комаров назвав подальший розвиток мережі 4G LTE.