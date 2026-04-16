5G в Україні запустять лише після завершення війни — «Київстар»

Повноцінний запуск мереж п’ятого покоління (5G) в Україні можливий лише після завершення воєнного стану. Про це заявив президент «Київстар» Олександр Комаров в інтерв’ю РБК-Україна, яке видання опублікувало 16 квітня.

Головна перешкода — недоступність діапазону 3500 МГц для цивільного використання. Саме цей спектр є критично важливим для 5G з великими швидкостями передачі даних, проте під час воєнного стану він закритий для комерційного застосування. Тестувати технологію оператори можуть лише в обмежених зонах, погоджених із військовими.

- Реклама -

Наразі всі три українські оператори — «Київстар», Vodafone Україна та lifecell — ведуть 5G-пілоти у тестовому режимі. Зони охоплення невеликі: Львів, Бородянка та Харків. Наступними на черзі, за словами Комарова, стануть Київ та Одеса.

Відповідаючи на запитання про відставання від країн ЄС, де 5G вже працює комерційно, Комаров відкинув такі порівняння як некоректні — Україна перебуває в принципово інших умовах. Пріоритетом «Київстару» на найближчі роки він назвав розвиток мережі 4G LTE, яка залишатиметься основною технологією для абонентів. Пікова швидкість у LTE-мережі оператора вже зараз може сягати понад 1 Гбіт/с.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У 2025 році «Київстар» провів майже 10 тисяч модернізацій базових станцій і збудував 6 тисяч нових. Капітальні інвестиції в телеком-інфраструктуру склали 14,6 млрд гривень. Відтак, поки розгортання 5G залишається справою майбутнього, оператор зосереджується на зміцненні наявної 4G-мережі по всій країні.