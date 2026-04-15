Євросоюз розробив застосунок для перевірки віку в інтернеті

Європейська комісія (ЄК) завершила розробку застосунку для верифікації віку користувачів перед наданням доступу до певних онлайн-платформ. Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 квітня.

Новий інструмент дасть змогу підтверджувати вік при відвідуванні сайтів, не призначених для дітей, — подібно до того, як роздрібні магазини вимагають документи перед продажем алкоголю. Щоб скористатися застосунком, достатньо завантажити його та ввести дані паспорта або ID-картки — надалі він самостійно підтверджуватиме вік під час входу на захищені ресурси.

Our app ticks all the boxes.



✅ Highest privacy standards in the world

✅ Works on any device

✅ Easy to use

✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Фон дер Ляєн наголосила, що в основу рішення покладено перевірену модель COVID-застосунку, розробленого ЄК за три місяці. Той застосунок, нагадала вона, застосовували 78 країн на чотирьох континентах і він давав змогу безпечно відвідувати концерти та здійснювати авіаперельоти. Новий застосунок побудований за тими самими принципами й технологічною архітектурою.

Водночас у ЄК запевняють, що застосунок відповідає найвищим стандартам конфіденційності. Платформам передаватиметься винятково інформація про вік — жодних персональних даних.

Паралельно з технічною розробкою президентка ЄК повідомила про продовження роботи спеціальної групи з питань безпеки дітей в інтернеті. Перше її засідання відбулося місяць тому, друге заплановане на 16 квітня. Свої рекомендації група має надати до літа.

Сім країн — Франція, Данія, Греція, Італія, Іспанія, Кіпр та Ірландія — вже підтвердили готовність інтегрувати застосунок у власні цифрові гаманці. У Брюсселі очікують, що приклад цих держав наслідуватимуть й інші члени ЄС.