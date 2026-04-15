Vodafone повністю викупив провайдер «Фрінет», ставши його єдиним власником

Vodafone Україна завершила консолідацію інтернет-провайдера «Фрінет» (торгова марка O3). Компанія викупила останні 9,4% акцій за $2 млн і стала єдиним власником провайдера. Про це йдеться в річному звіті мобільного оператора.

Водночас «Фрінет» проходить реорганізацію з товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в акціонерне товариство (АТ). 29 січня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск акцій у межах цього перетворення.

Паралельно з реорганізацією «Фрінет» поетапно передає обслуговування абонентів іншій структурі групи — ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (торгова марка Vega). З 1 грудня 2025 року Vega обслуговує київських абонентів, підключених за технологією GPON. З 1 лютого 2026 року до неї перейшли клієнти у Львівській та Івано-Франківській областях, а з 1 березня — у Дніпропетровській та Криворізькій філіях. Завершити об’єднання обох провайдерів під єдиним брендом Vodafone Україна планує до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що «Vodafone Україна» придбала 90,6% у статутному капіталі «Фрінет» у 2023 році за 746 млн грн. Провайдер працює на ринку з 2008 року — будує мережі за технологією FTTx з використанням 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралей, що забезпечує абонентам швидкість доступу до інтернету до 1 Гбіт/с. Нині компанія має понад 150 тис. абонентів у Києві та десяти областях України — зокрема Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій й Чернігівській.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
