Після закриття CBS News Radio американський радіоринок отримає нову новинну мережу

Американська компанія Live Channel USA оголосила про запуск нової новинної радіомережі — Radio Network News (RNN). Старт намічено на 23 травня — вже наступного дня після того, як CBS News Radio припинить мовлення. Про це пише RadioInsight.

Новий сервіс орієнтований насамперед на партнерські станції CBS, які потребують оперативної заміни звичного контенту. RNN позиціюється як «перехідний сервіс», покликаний забезпечити безперервність мовлення в період зміни новинного постачальника.

В основі технічної інфраструктури RNN — хмарна система доставлення контенту. Новини формуватимуться в американських студіях і координуватимуться з глобальним центром у Лондоні.

За заявою Live Channel USA, редакційну та операційну роботу очолить команда з досвідом праці у Sky News, BBC і CNN. Це має забезпечити стабільний рівень якості й висвітлення міжнародної тематики.

Засновник компанії Ден Воррен схарактеризував запуск як відповідь на структурний запит ринку. «Ми не просто заповнюємо прогалину — ми пропонуємо інституційне оновлення. Наша ініціатива зі зміни постачальника новинних бюлетенів — це пряма відповідь на потребу ринку в новинному партнері, який розуміє як американську глибинку, так і світову арену. Ми переносимо «золотий стандарт» XX століття в медіапростір 2026 року», — наголосив він.