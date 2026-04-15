На Буковині засудили айтівця за злом і продаж акаунтів Netflix

Суд у Чернівецькій області засудив місцевого програміста за несанкціонований доступ до акаунтів Netflix та їх продаж через Telegram. Чоловік самостійно розробив інструмент для автоматичного підбору облікових даних користувачів, а потім збував отримані доступи. Про це пише dev.ua з посиланням на Реєстр судових рішень.

Навесні 2025 року обвинувачений написав власний скрипт — так званий «чекер». Програма автоматично перебирала великі масиви логінів і паролів та відбирала комбінації, що давали змогу увійти до акаунтів онлайн-сервісів. За висновками судової експертизи, інструмент був сумісний не лише з Netflix, а й з іншими платформами зі схожою логікою авторизації — зокрема OnlyFans та Facebook.

Фактично схема являла собою класичний credential stuffing — метод, за якого зловмисник не зламує сервер безпосередньо, а використовує раніше злиті бази логінів і паролів. Отримавши доступ до акаунту, програміст міг переглядати персональні дані власників — імена, номери телефонів та електронні адреси. Зібрані акаунти він частково залишав собі, а частину збував через власний Telegram-бот: покупці отримували готову пару email і пароль. Суд встановив щонайменше один задокументований епізод продажу — 42 акаунти Netflix за 2000 гривень.

Під час досудового розслідування експерти підтвердили, що розроблений скрипт належить до категорії шкідливого програмного забезпечення класу HackTools. Його ключова функція — автоматична перевірка валідності облікових даних та відкриття несанкціонованого доступу до акаунтів. Окрім «чекера», на носіях обвинуваченого слідчі виявили десятки інших файлів з ознаками шкідливого коду.

З урахуванням усіх обставин суд визнав програміста винним за кількома статтями Кримінального кодексу України — за несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, створення шкідливого програмного забезпечення та незаконний збут інформації з обмеженим доступом. Окремо враховувалося, що злочини вчинялися в умовах воєнного стану.

Водночас суд взяв до уваги низку пом’якшувальних обставин. Обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся, не мав попередніх судимостей і позитивно характеризувався. Суд також зазначив, що чоловік перераховував кошти на підтримку Збройних сил України — загалом близько 200 000 гривень. Відтак, призначивши п’ять років позбавлення волі, суд звільнив засудженого від реального відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Якщо впродовж цього часу він не порушить умов вироку, до в’язниці не потрапить.