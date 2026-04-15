«Київстар» вимкне 3G у низці міст і районів чотирьох областей України

З 14 липня 2026 року «Київстар» розпочне черговий етап модернізації мобільної мережі — оператор відключить технологію 3G у ряді населених пунктів Тернопільської, Сумської, Дніпропетровської та Чернівецької областей. Вивільнені частоти діапазону 3G буде перерозподілено на користь 4G. Про це повідомляється на сайті оператора.

«Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку», — зазначають у компанії.

Де 4G повністю замінить 3G

Тернопільська область:

  • Бережани
  • Велика Березовиця
  • Збараж
  • Кременець
  • Кременецький район
  • Почаїв
  • Теребовля
  • Тернопільський район
  • Чортків
  • Чортківський район

Сумська область:

  • Глухів
  • Конотопський район
  • Кролевець
  • Охтирка
  • Охтирський район
  • Ромни
  • Роменський район
  • Сумський район
  • Тростянець
  • Шосткинський район

Дніпропетровська область:

  • Дніпровський район
  • Зеленодольськ
  • Марганець
  • Нікополь
  • Нікопольський район
  • Павлоград
  • Павлоградський район
  • Покров
  • Синельникове
  • Синельниківський район

Чернівецька область:

  • Чернівецький район

Поради оператора

Абонентам, які ще не перейшли на 4G, оператор пропонує активувати відповідний стандарт на своєму пристрої за покроковою інструкцією. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити на USIM у найближчому магазині «Київстар» — номер телефону залишиться незмінним.

Для стабільного голосового зв’язку «Київстар» також радить перевірити налаштування смартфона. Зокрема, варто увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G) та послугу передавання голосу через LTE (VoLTE). За потреби скористатися відповідними інструкціями можна на сайті оператора.

Нагадаємо, що 16 червня 2026 року «Київстар» проведе аналогічний етап модернізації — мережу 3G вимкнуть у ряді населених пунктів Львівської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей.

Читайте також

Новини

Vodafone повністю викупив провайдер «Фрінет», ставши його єдиним власником

Vodafone Україна викупила останні 9,4% «Фрінет» за $2 млн і стала єдиним власником інтернет-провайдера з понад 150 тис. абонентів.
Новини

«Київстар» скликає річні збори акціонерів: до ради директорів планують переобрати Помпео та Шимківа

Київстар» скликає річні збори акціонерів 12 травня. До ради директорів планують переобрати екс-держсекретаря США Помпео та Шимківа.
Новини

«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже нове українське фентезі «Мавка. Справжній міф»

«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже «Мавку. Справжній міф» — фентезі від FILM.UA Group про темний бік української міфології. Прем'єра — 6 травня.
Новини

Довженко-Центр оприлюднив українські фільми, які вважалися втраченими

Довженко-Центр виклав у безплатний доступ шість рідкісних кінострічок XX століття — від мультфільмів 1930-х до забороненої екранізації козацької думи.
Новини

Після закриття CBS News Radio американський радіоринок отримає нову новинну мережу

Американська компанія Live Channel USA запускає новинну радіомережу Radio Network News на заміну CBS News Radio, яка закривається 22 травня.