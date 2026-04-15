«Київстар» вимкне 3G у низці міст і районів чотирьох областей України

З 14 липня 2026 року «Київстар» розпочне черговий етап модернізації мобільної мережі — оператор відключить технологію 3G у ряді населених пунктів Тернопільської, Сумської, Дніпропетровської та Чернівецької областей. Вивільнені частоти діапазону 3G буде перерозподілено на користь 4G. Про це повідомляється на сайті оператора.

«Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку», — зазначають у компанії.

Де 4G повністю замінить 3G

Тернопільська область:

Бережани

Велика Березовиця

Збараж

Кременець

Кременецький район

Почаїв

Теребовля

Тернопільський район

Чортків

Чортківський район

Сумська область:

Глухів

Конотопський район

Кролевець

Охтирка

Охтирський район

Ромни

Роменський район

Сумський район

Тростянець

Шосткинський район

Дніпропетровська область:

Дніпровський район

Зеленодольськ

Марганець

Нікополь

Нікопольський район

Павлоград

Павлоградський район

Покров

Синельникове

Синельниківський район

Чернівецька область:

Чернівецький район

Поради оператора

Абонентам, які ще не перейшли на 4G, оператор пропонує активувати відповідний стандарт на своєму пристрої за покроковою інструкцією. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити на USIM у найближчому магазині «Київстар» — номер телефону залишиться незмінним.

Для стабільного голосового зв’язку «Київстар» також радить перевірити налаштування смартфона. Зокрема, варто увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G) та послугу передавання голосу через LTE (VoLTE). За потреби скористатися відповідними інструкціями можна на сайті оператора.

Нагадаємо, що 16 червня 2026 року «Київстар» проведе аналогічний етап модернізації — мережу 3G вимкнуть у ряді населених пунктів Львівської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей.