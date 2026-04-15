«Київстар» вимкне 3G у низці міст і районів чотирьох областей України

З 14 липня 2026 року «Київстар» розпочне черговий етап модернізації мобільної мережі — оператор відключить технологію 3G у ряді населених пунктів Тернопільської, Сумської, Дніпропетровської та Чернівецької областей. Вивільнені частоти діапазону 3G буде перерозподілено на користь 4G. Про це повідомляється на сайті оператора.
«Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку», — зазначають у компанії.
Де 4G повністю замінить 3G
Тернопільська область:
- Бережани
- Велика Березовиця
- Збараж
- Кременець
- Кременецький район
- Почаїв
- Теребовля
- Тернопільський район
- Чортків
- Чортківський район
Сумська область:
- Глухів
- Конотопський район
- Кролевець
- Охтирка
- Охтирський район
- Ромни
- Роменський район
- Сумський район
- Тростянець
- Шосткинський район
Дніпропетровська область:
- Дніпровський район
- Зеленодольськ
- Марганець
- Нікополь
- Нікопольський район
- Павлоград
- Павлоградський район
- Покров
- Синельникове
- Синельниківський район
Чернівецька область:
- Чернівецький район
Поради оператора
Абонентам, які ще не перейшли на 4G, оператор пропонує активувати відповідний стандарт на своєму пристрої за покроковою інструкцією. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити на USIM у найближчому магазині «Київстар» — номер телефону залишиться незмінним.
Для стабільного голосового зв’язку «Київстар» також радить перевірити налаштування смартфона. Зокрема, варто увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G) та послугу передавання голосу через LTE (VoLTE). За потреби скористатися відповідними інструкціями можна на сайті оператора.
Нагадаємо, що 16 червня 2026 року «Київстар» проведе аналогічний етап модернізації — мережу 3G вимкнуть у ряді населених пунктів Львівської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей.