«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже нове українське фентезі «Мавка. Справжній міф»

Платформа «Київстар ТБ» отримала права на ексклюзивний показ нового українського фільму «Мавка. Справжній міф» — романтичного фентезі від FILM.UA Group. Стрічка стане доступною для перегляду з 6 травня.

На відміну від звичних казкових образів, у цій картині мавки постають небезпечними лісовими істотами з темною природою — саме так вони зображені в глибинних пластах української міфології.

- Реклама -

Дія розгортається під час Русалчиного тижня — містичного періоду, коли темні сили прокидаються, а надприродні створіння виходять на полювання. Саме тоді група студентів-біологів вирушає в давній ліс із науковою експедицією, не здогадуючись, що їх там чекає.

В основі сюжету — зіткнення двох світів. Лісова німфа Мавка (Аріна Бочарова) зустрічає біолога Лук’яна (Іван Довженко) і порушує закони темного світу — замість того, щоб убити юнака, вона вирішує його врятувати. Проте цей вибір обертається небезпекою — сили, яким вона підкорялась, не готові відпустити її без наслідків.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Раніше «Київстар ТБ» поповнив бібліотеку ще однією гучною прем’єрою — з 1 квітня на платформі доступна нова екранізація готичного роману Емілі Бронте «Буремний перевал» з Марго Роббі та Джейкобом Елорді у головних ролях.