«Київстар» скликає річні збори акціонерів: до ради директорів планують переобрати Помпео та Шимківа

На річних загальних зборах акціонерів, запланованих на 12 травня, «Київстар» має намір переобрати на новий термін увесь склад ради директорів — усіх 10 осіб. Серед них — колишній держсекретар США Майк Помпео та Дмитро Шимків. Останній у 2007–2014 роках очолював «Майкрософт Україна», а згодом обіймав посаду заступника глави Адміністрації Президента України (2014–2018). Відповідний анонс з’явився на сторінці компанії для інвесторів.

Крім Помпео та Шимківа, до складу ради директорів планують знову затвердити Сердара Четіна, Бетсі Коен, Огі К. Фабелу II та Брендона Льюїса — колишнього голову Консервативної партії Великої Британії. До переліку також входять Озер Бурак, юрисконсульт LetterOne Дункан Перрі, колишній топменеджер KPMG Міхель Сотінг і чинний голова ради директорів Каан Терзіоглу.

Порядок денний зборів не обмежується кадровими питаннями. Акціонери також розглянуть призначення аудиторської фірми UHY LLP. Ще одне питання — поправка до статуту, яка надасть комітету з винагород безпосередні повноваження для визначення виплат і спростить цей процес.

На зборах очікується й підбиття підсумків роботи компанії. Терзіоглу вже відзначив високі фінансові результати 2025 року. За його словами, доходи від цифрових технологій зросли більш ніж у шість разів у річному обчисленні — до 15,7% від виручки за четвертий квартал. Партнерство зі SpaceX, своєю чергою, сприяє розвитку зв’язку наступного покоління.

Такий результат підкріплений цифрами. За підсумками 2025 року група «Київстар» збільшила EBITDA на 30% — до 27 млрд грн. Виручка при цьому зросла на 30,3%, сягнувши 48,2 млрд грн. У четвертому кварталі EBITDA додала 23,1% — до 7,2 млрд грн, а квартальна виручка зросла на 30,1% — до 13,5 млрд грн. Станом на кінець 2025 року компанія обслуговувала близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,2 млн — фіксованого.

Редакція Mediasat
