Довженко-Центр оприлюднив українські фільми, які вважалися втраченими

Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) поповнив свою онлайн-платформу «ДЦ.Онлайн» добіркою рідкісних українських кінострічок XX століття, що тривалий час вважалися назавжди втраченими. Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

Цифрові копії плівок передав українській установі Федеральний архів Німеччини у 2024 році. Колекція охоплює шість короткометражних робіт різних жанрів — ігрові, анімаційні та документальні проєкти. Перегляд усіх матеріалів безплатний.

До оприлюдненої збірки увійшли:

два анімаційні фільми 1930-х років, що відображають стан мультиплікаційного мистецтва в Україні до двадцятирічної перерви у вітчизняному виробництві;

документальні хроніки з кадрами українських міст до руйнувань Другої світової війни, будівництва Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС) та повсякденного життя Києво-Печерської лаври в радянський період;

денікінські пропагандистські матеріали, що фіксують наслідки червоного терору в Україні;

ігрова екранізація козацької бандурної думи «Яром, хлопці, яром» — поетична стрічка, яка раніше перебувала під забороною.

Нагадаємо, у 2025 році Довженко-Центр запустив власний відеосервіс для легального перегляду вітчизняних кінострічок різних епох. Переглянути вище зазначені фільми можна на спеціальній вебсторінці платформи.