YouTube вимикатиме рекламу на прямих ефірах, якщо глядачі активно спілкуються в чаті

Фото: NurPhoto / Getty Images

YouTube оголосив про нову механіку монетизації для прямих ефірів YouTube Live. Якщо активність глядачів у Live Chat сягає максимуму, платформа автоматично призупиняє показ реклами для всіх учасників ефіру.

Система відстежує залученість аудиторії в режимі реального часу. Щойно вона фіксує сплеск повідомлень і реакцій — наприклад, під час важливого ігрового моменту чи несподіваного оголошення ведучого — реклама автоматично зникає для всього каналу. Підписка на YouTube Premium і жодних браузерних блокувальників для цього не потрібна.

Водночас є одна технічна умова — щоб механізм спрацював, автор стриму має налаштувати автоматичний показ реклами у параметрах трансляції.

Поряд із груповим блокуванням реклами платформа розширила й інструменти підтримки авторів. Глядачі тепер можуть надсилати віртуальні подарунки — цифрові наліпки, придбані безпосередньо під час ефіру.

Функція доступна як у горизонтальному, так і у вертикальному форматах трансляцій, і її вже запустили для каналів у Канаді, Кореї, Індонезії, Таїланді, Австралії та Новій Зеландії. Придбавши Super Chat, Super Sticker або подарунок, глядач також отримує доступ до перегляду решти ефіру без реклами.

Окрема новинка стосується одночасного ведення ефіру — тепер горизонтальні та вертикальні формати ефіру використовують спільний чат. Це означає, що автори можуть вести трансляцію в обох форматах паралельно, не розділяючи при цьому аудиторію.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
