SpaceX інтегрувала голосовий чат-бот Grok у службу підтримки клієнтів Starlink

Компанія SpaceX перевела гарячу лінію Starlink на голосовий штучний інтелект (ШІ). Тепер замість живого оператора на дзвінок відповідає Grok — голосовий чат-бот від xAI, компанії Ілона Маска. Про це пише PCMag.

Перше, що чує абонент на лінії, — фраза «Привіт, я — ШІ-помічник на базі Grok». На відміну від традиційних автовідповідачів із тональним набором, бот веде повноцінний діалог у реальному часі. Він консультує з питань продажів, допомагає усунути технічні неполадки, а за потреби — навіть створює обліковий запис Starlink й оформлює замовлення, використовуючи персональні дані клієнта.

Якщо абонент воліє поговорити з людиною, Grok не відмовляє. Бот пропонує організувати зворотний дзвінок від оператора та уточнює зручний часовий пояс і час. За даними PCMag, очікування зворотного зв’язку склало лише п’ять хвилин.

Водночас змінився й порядок доступу до гарячої лінії. Раніше для з’єднання з підтримкою потрібно було спочатку ввести номер телефону, прив’язаний до підписки. Відтепер система одразу з’єднує зі ШІ — без попередньої верифікації.

Варто зазначити, що SpaceX послідовно розширює можливості підтримки абонентів: раніше телефонна лінія Starlink запрацювала цілодобово у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, xAI увійшла до складу SpaceX у лютому 2026 року внаслідок поглинання. Інтеграція Grok у службу підтримки Starlink — один із перших практичних результатів цього об’єднання.