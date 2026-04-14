Смартфон Trump Mobile T1 показали в оновленому дизайні

Оператор Trump Mobile оновив вигляд свого вебсайту й опублікував нові зображення смартфона T1, що, за даними The Verge, відображають фінальний дизайн пристрою. Коли саме апарат надійде у продаж — досі невідомо.

Оновлена версія T1 виконана в золотистому кольорі й прикрашена зображенням американського прапора на тильній панелі разом із написом Trump Mobile. Зовні смартфон нагадує HTC U24 Pro. Камерний блок на задній панелі налічує три модулі з вертикальним розташуванням — основний на 50 МП, телеоб’єктив із 2-кратним збільшенням і надширококутний на 8 МП. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 МП. Дисплей — OLED-панель із діагоналлю 6,78 дюйма. Апаратною основою слугує неназваний чипсет Qualcomm Snapdragon сьомої серії, операційна система — Android 15. Акумулятор місткістю 5000 мА·г підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт.

- Реклама -

Водночас сайт Trump Mobile зазнав і змістовних змін. Зокрема, зникла вказівка щодо попередньої ціни — $499. Натомість компанія як і раніше приймає депозити на суму $100, обіцяючи «зафіксувати» спеціальну ціну для тих, хто залишить передзамовлення.

Ще раніше зі сторінки прибрали позначку «зроблено в США» та твердження про те, що «за кожним пристроєм стоять американські руки». Замість цього тепер зазначається, що телефон «створюється завдяки американським інноваціям», а «американські команди беруть участь у розробці дизайну й контролі якості».

Раніше Trump Mobile отримав дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) на випуск смартфона, а також подав заявку на реєстрацію торгівельної марки 47 Plan. The Verge вважає, що редизайн вебсайту може свідчити про наближення офіційного старту продажів T1.

- Реклама -

Редакція Mediasat
- Реклама -

