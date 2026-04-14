Понад 1000 діячів Голлівуду проти злиття Paramount і Warner Bros. Discovery

Більш як тисяча представників американської кіно- та телеіндустрії підписали відкритий лист із вимогою зупинити поглинання компанії Warner Bros. Discovery (WBD) конгломератом Paramount Skydance. Про це пише Variety.

Серед підписантів — актори Хоакін Фенікс, Бен Стіллер і Крістен Стюарт, режисери Девід Фінчер, Дені Вільнев і Йоргос Лантімос, а також Джейн Фонда, Марк Руффало, Елліот Пейдж, Алан Каммінг, Алісса Мілано, Синтія Ніксон та інші. Загалом під листом зібралося 1034 підписи.

- Реклама -

У листі автори висловлюють «однозначну опозицію» угоді, стверджуючи, що вона обслуговує інтереси вузького кола впливових акціонерів на шкоду широкій громадськості. На їхню думку, подальша консолідація медіаринку призведе до скорочення кількості фільмів і серіалів, зменшення робочих місць, зростання витрат і звуження вибору для глядачів як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі.

Підписанти також попереджають, що в разі завершення угоди кількість великих американських кіностудій може скоротитися до чотирьох. Водночас вони вказують на те, що індустрія вже відчуває наслідки попередніх хвиль консолідації — зменшується кількість фільмів середнього бюджету, звужується тематичний діапазон, а позиції незалежного прокату та міжнародного ринку продажів слабшають.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Своє рішення підписати лист пояснив сценарист і продюсер Деймон Лінделоф. За його словами, за кожним таким злиттям неминуче ховаються скорочення виробництва й персоналу, і найбільше від цього потерпають технічні та сервісні фахівці. «Це тисячі й тисячі монтажників та освітлювачів. Водіїв та декораторів. Будівельників та операторів мікрофонів. Команди операторів і кейтерингові служби. І їх усіх ось-ось кинуть під автобус», — наголосив він.

Угода передбачає придбання WBD компанією Paramount Skydance під керівництвом Девіда Еллісона приблизно за 110–111 мільярдів доларів. Її уклали після того, як Netflix відмовився підвищувати свою пропозицію. Завершення угоди очікується у третьому кварталі 2026 року. Згідно з умовами, Paramount отримає доступ до знакових франшиз WBD, а стримінгові сервіси HBO Max і Paramount+ можуть об’єднатися, що посилить конкурентні позиції об’єднаної компанії відносно Netflix.

Утім угода вже потрапила під прицільну увагу регуляторів. За даними авторів листа, генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта та ряд інших посадовців вивчають можливість юридичних кроків для її блокування.