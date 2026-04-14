Maincast Sport залучив OTOY до створення саундтреку для ефірів NBA в Україні

Maincast Sport, OTOY, NBA

Український хіп-хоп виконавець OTOY (В’ячеслав Дрофа) став першим в Україні амбасадором телеканалу Maincast Sport і записав авторський трек «Набивай», який відтепер є частиною ефірів NBA.

Партнерство об’єднує баскетбольні трансляції із сучасною українською музикою. Трек «Набивай» звучатиме під час матчів і тематичного контенту NBA на Maincast Sport, а також на OTT-платформі Maincast.tv. Водночас для платформ Maincast Sport та Maincast TV знято відеоролик — режисером виступив Анатолій Лутицький.

Maincast x OTOY x NBA — Набивай (Official Video)

Сам артист пояснює, чому погодився одразу: для нього NBA нерозривно пов’язана з хіп-хоп культурою, у якій він виріс як слухач, фанат і музикант. «Корт, стиль, музика — усе це одна ДНК», — зазначає OTOY. За його словами, цей проєкт — один із тих, де чітко розумієш: ти робиш саме те, чим маєш займатися.

У Maincast зі свого боку підкреслюють, що залучення артиста є частиною стратегії розвитку локального контенту. «Це партнерство перетворює класичну спортивну трансляцію на круту культурну подію, міксуючи баскетбол із сучасною українською музикою», — розповів коментатор і співзасновник Maincast Віталій Волочай. Трек, за його словами, стане музичною візитівкою всіх матчів та тематичних шоу на каналі.

Maincast — українська медіакомпанія, що спеціалізується на виробництві й трансляції кіберспортивного та спортивного контенту. До її складу входять OTT-платформа Maincast.tv, телеканали та канали на Twitch і YouTube. Компанія належить до бізнес-активів українського підприємця Максима Кріппи.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
