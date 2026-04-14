Amazon купує Globalstar за $11,57 млрд і уклала угоду з Apple

Amazon оголосила про придбання оператора супутникового зв’язку Globalstar. Угода оцінюється в $11,57 млрд і має зміцнити позиції компанії в космічному сегменті, де вона конкурує зі Starlink від SpaceX Ілона Маска.

Умови угоди передбачають, що акціонери Globalstar зможуть отримати або $90 готівкою, або 0,3210 звичайних акцій Amazon за кожен цінний папір оператора. Ринок відреагував позитивно — за два тижні до офіційного оголошення, відколи стало відомо про переговори, акції Globalstar подорожчали на 6%, а після підтвердження угоди — ще на 9%. Протягом 2025 року вартість паперів оператора майже подвоїлася, а від початку 2026-го зросла приблизно на 12%. Акції самої Amazon додали 1%, пише Reuters.

Завдяки поглинанню Amazon отримає доступ до мережі Globalstar, до якої входять близько 20 супутників. Це прискорить розбудову власного орбітального угруповання компанії в умовах конкуренції зі Starlink, що вже налічує близько 10 тис. апаратів на орбіті та понад 9 млн абонентів по всьому світу. Amazon своєю чергою зараз управляє угрупованням із понад 200 апаратів, а комерційні інтернет-послуги планує запустити в середині цього року.

До 2029 року Amazon розраховує вивести на низьку навколоземну орбіту близько 3200 власних супутників у межах проєкту Leo. Половину з них компанія мала запустити ще до липня 2026 року — хоча строки можуть бути скориговані.

Угода має й інший вимір, окрім конкуренції зі Starlink. Globalstar надає послуги голосового зв’язку, передачі даних і відстеження активів для державних структур, компаній і приватних користувачів. Водночас саме ця компанія забезпечує роботу функції екстреного супутникового зв’язку та пошуку пристроїв для iPhone та Apple Watch. Apple, яка вклала в Globalstar $1,5 млрд, також є частиною цього партнерства — оператор планує розгорнути для неї нову мережу з 54 супутників.

Завершення угоди очікується 2027 року — за умови отримання регуляторних схвалень і виконання Globalstar погоджених етапів розгортання нових апаратів.

Редакція Mediasat
