Amazon представила Leo Aviation — антену для супутникового інтернету на борту літака

Amazon представила авіаційну антену Leo Aviation для підключення до свого низькоорбітального супутникового угруповання Amazon Leo. Пристрій забезпечує швидкість завантаження до 1 Гбіт/с і вивантаження до 400 Мбіт/с, орієнтований на комерційну авіацію та здатний обслуговувати всі бортові системи одночасно.

Ключова перевага антени — єдиний термінал для всього літака. Він об’єднує розважальні системи пасажирів і робочі потреби екіпажу в одному пристрої, завдяки чому авіакомпанії можуть обійтися без встановлення кількох окремих модулів, що спрощує інтеграцію і знижує витрати на обслуговування.

Конструктивно антена виконана у форматі пласкої панелі без рухомих частин — розміром приблизно 147×76×6,6 см. Завдяки компактному профілю вона мінімально впливає на аеродинамічний опір і витрату пального. Усередині розміщені модем та комунікаційні модулі. Антена кріпиться на фюзеляжі й підключається до бортових систем через стандартні авіаційні інтерфейси. За даними Amazon, монтаж займає близько одного дня.

У польоті літак автоматично підключається до супутників угруповання Leo та безперервно перемикається між ними, підтримуючи стабільне з’єднання. Передача даних відбувається через глобальну мережу наземних станцій, кількість яких планується довести до більш ніж 300. У районах із нерозвиненою наземною інфраструктурою система долучає міжсупутникові лазерні канали зв’язку — це дає змогу підтримувати зв’язок навіть там, де пряме підключення до наземних станцій неможливе.

Варто нагадати, що восени 2025 року Amazon вже представила антену Leo Ultra для супутникового сервісу Leo із такими самими показниками швидкості — до 1 Гбіт/с на завантаження та до 400 Мбіт/с на передавання. Нова антена Leo Aviation розвиває ту саму платформу, але адаптована спеціально для потреб комерційної авіації.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

«Київстар» скликає річні збори акціонерів: до ради директорів планують переобрати Помпео та Шимківа

Київстар» скликає річні збори акціонерів 12 травня. До ради директорів планують переобрати екс-держсекретаря США Помпео та Шимківа.
Новини

«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже нове українське фентезі «Мавка. Справжній міф»

«Київстар ТБ» ексклюзивно покаже «Мавку. Справжній міф» — фентезі від FILM.UA Group про темний бік української міфології. Прем'єра — 6 травня.
Новини

Довженко-Центр оприлюднив українські фільми, які вважалися втраченими

Довженко-Центр виклав у безплатний доступ шість рідкісних кінострічок XX століття — від мультфільмів 1930-х до забороненої екранізації козацької думи.
Новини

«Київстар» вимкне 3G у низці міст і районів чотирьох областей України

З 14 липня 2026 року «Київстар» відключить 3G у низці населених пунктів Тернопільської, Сумської, Дніпропетровської та Чернівецької областей.
Новини

Після закриття CBS News Radio американський радіоринок отримає нову новинну мережу

Американська компанія Live Channel USA запускає новинну радіомережу Radio Network News на заміну CBS News Radio, яка закривається 22 травня.