YouTube пояснив появу 90-секундної реклами на телевізорах технічною помилкою

YouTube офіційно спростував існування 90-секундних рекламних блоків, які не можна пропустити. Представники відеохостингу заявили, що платформа не застосовує і не тестує такий формат — попри масові скарги користувачів, які фіксували його появу на екранах телевізорів. Про це пише 9to5Google.

Хвиля скарг з’явилася на початку тижня. Кілька користувачів незалежно одне від одного опублікували знімки екрана, на яких інтерфейс YouTube показував відлік «90+ секунд» до можливості пропуску реклами. Схожість зображень дала підстави вважати, що йдеться не про поодинокі збої, а про системну зміну — логічне продовження нещодавнього запровадження 30-секундної реклами на телевізорах, яку не можна пропустити.

Однак команда YouTube відповіла в офіційному акаунті соціальної мережі X на запит Dexerto однозначно — застосунок не використовує рекламні блоки тривалістю 90 секунд, які не можна пропустити. Згодом представник компанії зв’язався з редакцією 9to5Google, щоб підтвердити цю позицію.

Невдовзі у YouTube повідомили, що встановили причину — технічна помилка, через яку для коротких рекламних роликів відображався завищений і некоректний відлік часу. Компанія підкреслила, що 90-секундного формату реклами без пропуску не існує і жодного тестування не проводилось. Наразі в YouTube працюють над впровадженням виправлення.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

I-O Data та Verbatim продовжать випуск пристроїв і дисків Blu-ray

I-O Data та Verbatim підтвердили продовження виробництва приводів і дисків Blu-ray. Рішення прийнято на тлі виходу з ринку Elecom, Buffalo та Sony.
Новини

У Південній Кореї запровадили безплатний базовий мобільний інтернет — навіть після вичерпання трафіку

Абоненти трьох провідних операторів Південної Кореї отримають безплатний мобільний інтернет після вичерпання трафіку. Гарантована базова швидкість — 400 кбіт/с.
Новини

YouTube тестує автоматичну швидкість відтворення та режим «На ходу» для Premium-підписників

YouTube тестує для підписників Premium автоматичну зміну швидкості відео та режим «На ходу». Тест триватиме до 27 квітня — потім Google вирішить їхню долю.
Новини

AT&T зазнала збитків на $82 млн через крадіжки мідних кабелів у 2025 році

AT&T у 2025 році зафіксувала понад 10 000 крадіжок мідних кабелів із збитками $82 млн. Найбільше постраждала Каліфорнія — 7 300 інцидентів на $54 млн.
Новини

Tubi став першим стримінговим сервісом, інтегрованим у ChatGPT

OpenAI інтегрувала сервіс Tubi у ChatGPT — він став першою відеоплатформою в екосистемі чатбота. Шукати фільми можна за описом настрою без точних назв.