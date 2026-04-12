YouTube пояснив появу 90-секундної реклами на телевізорах технічною помилкою

YouTube офіційно спростував існування 90-секундних рекламних блоків, які не можна пропустити. Представники відеохостингу заявили, що платформа не застосовує і не тестує такий формат — попри масові скарги користувачів, які фіксували його появу на екранах телевізорів. Про це пише 9to5Google.

Хвиля скарг з’явилася на початку тижня. Кілька користувачів незалежно одне від одного опублікували знімки екрана, на яких інтерфейс YouTube показував відлік «90+ секунд» до можливості пропуску реклами. Схожість зображень дала підстави вважати, що йдеться не про поодинокі збої, а про системну зміну — логічне продовження нещодавнього запровадження 30-секундної реклами на телевізорах, яку не можна пропустити.

Однак команда YouTube відповіла в офіційному акаунті соціальної мережі X на запит Dexerto однозначно — застосунок не використовує рекламні блоки тривалістю 90 секунд, які не можна пропустити. Згодом представник компанії зв’язався з редакцією 9to5Google, щоб підтвердити цю позицію.

Невдовзі у YouTube повідомили, що встановили причину — технічна помилка, через яку для коротких рекламних роликів відображався завищений і некоректний відлік часу. Компанія підкреслила, що 90-секундного формату реклами без пропуску не існує і жодного тестування не проводилось. Наразі в YouTube працюють над впровадженням виправлення.