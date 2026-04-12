У Нідерландах з’явився найбільший у Європі музей Apple

У нідерландському Утрехті 2 квітня відкрився найбільший у Європі музей, присвячений компанії Apple, — невдовзі після того, як бренд відзначив своє 50-річчя. Про це пише MacRumors.

Музей займає понад 2000 квадратних метрів і включає кілька тематичних залів з однією з найбільших колекцій техніки та артефактів Apple у світі. Серед ключових об’єктів — відтворення гаража в будинку Стіва Джобса, де народилася компанія.

Фото: MacRumors

Тематичні простори розповідають про те, як ставка Apple на людей, дизайн і простоту змінила технологічну індустрію, а також як невеликий гаражний проєкт перетворився на одну з найвпливовіших компаній сучасності. Окремий розділ присвячено рокам, коли Джобс залишив Apple й очолював компанію NeXT.

Відвідувачі зможуть на власні очі побачити перші комп’ютери Apple — зокрема Apple I, Apple II та Apple Lisa — і простежити розвиток бренду через Macintosh, iPod, iPad та iPhone. У музеї також є коридор Think Different.

Заклад відкритий щодня, крім вівторка, з 10:00 до 17:00 за місцевим часом. Адреса — Proostwetering 5d, 3543 AB, Утрехт, Нідерланди.