У Нідерландах з’явився найбільший у Європі музей Apple

Фото: MacRumors

У нідерландському Утрехті 2 квітня відкрився найбільший у Європі музей, присвячений компанії Apple, — невдовзі після того, як бренд відзначив своє 50-річчя. Про це пише MacRumors.

Музей займає понад 2000 квадратних метрів і включає кілька тематичних залів з однією з найбільших колекцій техніки та артефактів Apple у світі. Серед ключових об’єктів — відтворення гаража в будинку Стіва Джобса, де народилася компанія.

Тематичні простори розповідають про те, як ставка Apple на людей, дизайн і простоту змінила технологічну індустрію, а також як невеликий гаражний проєкт перетворився на одну з найвпливовіших компаній сучасності. Окремий розділ присвячено рокам, коли Джобс залишив Apple й очолював компанію NeXT.

Відвідувачі зможуть на власні очі побачити перші комп’ютери Apple — зокрема Apple I, Apple II та Apple Lisa — і простежити розвиток бренду через Macintosh, iPod, iPad та iPhone. У музеї також є коридор Think Different.

Заклад відкритий щодня, крім вівторка, з 10:00 до 17:00 за місцевим часом. Адреса — Proostwetering 5d, 3543 AB, Утрехт, Нідерланди.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

YouTube пояснив появу 90-секундної реклами на телевізорах технічною помилкою

YouTube визнав, що 90-секундний відлік реклами без пропуску на телевізорах виник через технічну помилку, і вже розгортає виправлення для користувачів.
Новини

I-O Data та Verbatim продовжать випуск пристроїв і дисків Blu-ray

I-O Data та Verbatim підтвердили продовження виробництва приводів і дисків Blu-ray. Рішення прийнято на тлі виходу з ринку Elecom, Buffalo та Sony.
Новини

У Південній Кореї запровадили безплатний базовий мобільний інтернет — навіть після вичерпання трафіку

Абоненти трьох провідних операторів Південної Кореї отримають безплатний мобільний інтернет після вичерпання трафіку. Гарантована базова швидкість — 400 кбіт/с.
Новини

YouTube тестує автоматичну швидкість відтворення та режим «На ходу» для Premium-підписників

YouTube тестує для підписників Premium автоматичну зміну швидкості відео та режим «На ходу». Тест триватиме до 27 квітня — потім Google вирішить їхню долю.
Новини

AT&T зазнала збитків на $82 млн через крадіжки мідних кабелів у 2025 році

AT&T у 2025 році зафіксувала понад 10 000 крадіжок мідних кабелів із збитками $82 млн. Найбільше постраждала Каліфорнія — 7 300 інцидентів на $54 млн.