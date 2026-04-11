Південна Корея ввела схему безплатного базового мобільного інтернету. Після вичерпання включеного в тариф трафіку абоненти трьох провідних операторів — SK Telecom, KT та LG Uplus — зможуть продовжувати користуватися мережею без додаткової плати. Про це пише The Korea Herald.

Нова схема охоплює близько 7 мільйонів абонентів. Усі вони отримають необмежений доступ до інтернету на швидкості 400 кбіт/с. Для літніх громадян додатково передбачено збільшений трафік понад стандартний пакет.

Ініціатива є частиною ширшого плану відновлення довіри до операторів — після серії гучних інцидентів із безпекою даних. Віцепрем’єр країни Пе Кьонхун наголосив, що доступ до онлайн-сервісів став для громадян нагальною потребою, а репутацію операторів необхідно відновити. Зокрема, SK Telecom зазнав масштабного витоку даних; 3 ТБ даних LG Uplus потрапили в даркнет; з фемтосот KT поширювалося шкідливе програмне забезпечення.

Безплатний базовий інтернет — не єдина поступка операторів. Вони також зобов’язалися запровадити доступні тарифи для мереж 5G з абонентською платою до 20 000 вон (близько $13,50). Окрім того, оператори розширять пакети гігабайтів і хвилин для літніх користувачів та модернізують мережі Wi-Fi у метро й потягах далекого сполучення.

Зі свого боку віцепрем’єр пообіцяв підтримати дослідження в галузі мереж із підтримкою застосунків штучного інтелекту (ШІ). Операторів він закликав збільшити інвестиції в мережеву інфраструктуру — а не лише в центри обробки даних. Це, на його думку, зробить ШІ-застосунки доступними для широкої аудиторії.

Варто нагадати, що це вже не перший конфлікт між південнокорейськими операторами та регуляторами. У 2023 році SK Telecom, KT та LG Uplus отримали штрафи на загальну суму $25,4 млн за недостовірну рекламу швидкості у мережах 5G — компанії вказували показники, досяжні лише в окремих умовах.