I-O Data та Verbatim продовжать випуск пристроїв і дисків Blu-ray

Японські виробники I-O Data та Verbatim оголосили про зміцнення партнерства. Обидві компанії підтвердили намір зберегти виробництво приводів і дисків Blu-ray для внутрішнього ринку — тоді як конкуренти масово залишають цей сегмент.

Рішення двох компаній виглядає контрастним на тлі загальних тенденцій ринку. Такі виробники, як Elecom, Buffalo і навіть Sony, вже оголосили про відхід від технології Blu-ray. I-O Data та Verbatim, своєю чергою, підтвердили зворотне — вони готові коригувати виробничі процеси та забезпечувати постачання необхідних компонентів для безперебійного випуску продукції.

Компанії пояснюють своє рішення збереженням реального попиту. За їхніми словами, Blu-ray досі має попит у сферах резервного копіювання, зберігання даних та інших комерційних застосуваннях. Зокрема, 4 лютого I-O Data випустила зовнішній привод BD Reco, що отримав широкий відгук серед покупців. Спільно з Verbatim компанія планує надалі вдосконалювати цю модель і всю лінійку приводів Blu-ray.

Загалом диски формату Blu-ray зберігають позиції як фізичний носій — зокрема для ігор Sony PlayStation 5 і Microsoft Xbox Series X|S. Водночас зростання стримінгових сервісів та хмарних сховищ суттєво звузило попит в інших галузях.

Утім в Японії технологія тримається міцніше. Шанувальники аніме традиційно використовують рекордери Blu-ray для формування власних медіабібліотек — і для них підтримка формату двома виробниками стала позитивним сигналом.

Редакція Mediasat
