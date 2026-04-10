YouTube тестує автоматичну швидкість відтворення та режим «На ходу» для Premium-підписників

YouTube запустив для підписників Premium два експериментальні інструменти — автоматичне регулювання швидкості відтворення та спрощений інтерфейс для перегляду «на ходу». Про це повідомляє Android Authority.

Функція «Автоматична швидкість» (Auto Speed) динамічно змінює темп відтворення ролика залежно від його змісту. За твердженням адміністрації платформи, це дає змогу глядачам економити час без втрати розуміння матеріалу. Втім, інструмент доступний не для всіх відео — якщо конкретний ролик не підтримується, відповідна кнопка в програвачі просто не з’являється. Знайти цей елемент буває важко навіть у тих англомовних відео, де він мав би бути присутній. Проблема зафіксована у застосунках для Android і iOS.

YouTube Premium - Auto speed experimental feature

Другий інструмент — спрощений інтерфейс режиму «На ходу» (On-the-go) — орієнтований на контент, де важливий передусім звук, а не зображення. Це музичні кліпи, концертні записи, подкасти та ток-шоу. Застосунок YouTube відстежує переміщення смартфона — якщо алгоритм виявляє, що користувач іде або їде, він пропонує підписнику Premium увімкнути цей режим. У ньому ховаються непотрібні в такому режимі елементи керування — коментарі, субтитри, перемотування та інші. Функція доступна на Android і iOS.

Обидва нові інструменти наразі перебувають у тестовому режимі й доступні широкому колу підписників YouTube Premium. Тестування триватиме до 27 квітня, після чого Google вирішить, впроваджувати їх у повноцінний реліз чи відмовитися від задуму.

Варто нагадати, що YouTube Premium послідовно розширює можливості для платних користувачів. Зокрема, раніше платформа підвищила максимальну швидкість відтворення відео з подвійної (2x) до чотирикратної (4x), а також додала покращений звук і розширені функції перегляду — докладніше про це писав Mediasat.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
