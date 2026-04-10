YouTube дозволив створювати ШІ-аватари з голосом і вставляти їх у Shorts

YouTube запустив функцію, що дає змогу власникам каналів створювати реалістичні цифрові двійники та вбудовувати їх у короткі відео формату Shorts — разом із синтезованим голосом. Про це пише 9to5Google.

Для створення аватара достатньо зробити кілька селфі з різних ракурсів і вголос прочитати кілька коротких текстових фрагментів. На основі цих даних застосунок генерує цифрового двійника й клонує голос власника. Готовий аватар можна вставляти у ролики через розділ «Створити відео» або меню Remix.

За один сеанс можна згенерувати кліп тривалістю до 8 секунд. Кілька таких кліпів можна монтувати поспіль у довший матеріал. За потреби зовнішність аватара можна оновлювати, щоб він відповідав актуальному образу.

Аватар доступний виключно власнику облікового запису — інші користувачі не можуть ним скористатися. Якщо ним не користуватися протягом трьох років, його буде видалено автоматично, проте власник може зробити це й раніше. Відео за участю двійника видаляються вручну за потреби. Усі такі ролики міститимуть цифрові водяні знаки та позначення про створення за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

YouTube вже реалізовував схожу функцію на базі моделі Google Veo, проте та версія не передбачала клонування голосу. Нова функція вже доступна для повнолітніх власників каналів за межами Європи.

Паралельно платформа розширює й інструменти для протидії зловживанням із синтетичним контентом. Нещодавно YouTube відкрив доступ до своєї системи виявлення дипфейків для державних службовців, кандидатів на виборні посади та журналістів — раніше цей інструмент був доступний лише учасникам партнерської програми.