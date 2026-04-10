Стримінговий сервіс Tubi першим серед платформ потокового відео офіційно увійшов до екосистеми застосунків ChatGPT. Бібліотека Tubi налічує понад 300 000 фільмів і серіалів — і тепер увесь цей контент доступний для пошуку безпосередньо через інтерфейс чатбота OpenAI.

Під’єднати Tubi можна через магазин застосунків ChatGPT, а для пошуку контенту достатньо використати команду @Tubi. Система працює у форматі звичайного діалогу — наприклад, можна попросити підібрати фільм за настроєм або описати бажаний жанр у довільній формі. Зокрема, Tubi наводить як приклад запит на кшталт «фільм, який відчувається як гарячковий сон, але не жах».

У відповідь ChatGPT формує добірку фільмів, доступних на Tubi, і пропонує уточнювальні запити. Вибір конкретного результату одразу переводить користувача на сайт сервісу для перегляду. При цьому в Tubi підкреслюють, що вводити точні назви необов’язково — достатньо опису настрою або жанру.

Варто зазначити, що інтеграція Tubi з’явилася майже одразу після оголошення OpenAI про закриття власного сервісу генерації відео Sora.

Нагадаємо, раніше ChatGPT отримав ще одну медіафункцію — розпізнавання музики завдяки інтеграції з Shazam. Apple й OpenAI додали до чатбота підтримку сервісу, і тепер користувачі можуть визначати пісні безпосередньо в його інтерфейсі — без потреби перемикатися на сторонній застосунок.