Tubi став першим стримінговим сервісом, інтегрованим у ChatGPT

Стримінговий сервіс Tubi першим серед платформ потокового відео офіційно увійшов до екосистеми застосунків ChatGPT. Бібліотека Tubi налічує понад 300 000 фільмів і серіалів — і тепер увесь цей контент доступний для пошуку безпосередньо через інтерфейс чатбота OpenAI.

Під’єднати Tubi можна через магазин застосунків ChatGPT, а для пошуку контенту достатньо використати команду @Tubi. Система працює у форматі звичайного діалогу — наприклад, можна попросити підібрати фільм за настроєм або описати бажаний жанр у довільній формі. Зокрема, Tubi наводить як приклад запит на кшталт «фільм, який відчувається як гарячковий сон, але не жах».

У відповідь ChatGPT формує добірку фільмів, доступних на Tubi, і пропонує уточнювальні запити. Вибір конкретного результату одразу переводить користувача на сайт сервісу для перегляду. При цьому в Tubi підкреслюють, що вводити точні назви необов’язково — достатньо опису настрою або жанру.

Варто зазначити, що інтеграція Tubi з’явилася майже одразу після оголошення OpenAI про закриття власного сервісу генерації відео Sora.

Нагадаємо, раніше ChatGPT отримав ще одну медіафункцію — розпізнавання музики завдяки інтеграції з Shazam. Apple й OpenAI додали до чатбота підтримку сервісу, і тепер користувачі можуть визначати пісні безпосередньо в його інтерфейсі — без потреби перемикатися на сторонній застосунок.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

YouTube дозволив створювати ШІ-аватари з голосом і вставляти їх у Shorts

YouTube дозволив вбудовувати реалістичні ШІ-аватари у Shorts. Для створення двійника достатньо зробити кілька селфі та прочитати кілька рядків тексту.
Новини

Amazon Leo розпочне комерційну роботу в середині 2026 року

Amazon Leo стартує для широкої аудиторії у середині 2026 року. Сервіс обіцяє нижчу ціну за Starlink і глибоку інтеграцію з хмарними сервісами AWS для бізнесу.
Новини

«Квартал ТВ» скасував рішення про закриття і продовжить мовлення

«Квартал ТВ» залишається в ефірі: власник відкликав лист про припинення мовлення з 30 квітня. Попереднє повідомлення визнано таким, що втратило чинність.
Новини

«MEGOGO Спорт» став каналом №1 у T2 під час матчів збірної України

«MEGOGO Спорт» став каналом №1 у T2 під час двох матчів збірної України в березні 2026 року. Матч зі Швецією охопив 871 тис. глядачів, з Албанією — 407 тис.
Новини

Vodafone запустив 5G на залізничному вокзалі Львова

Vodafone розширив зону тестування 5G у Львові до Головного залізничного вокзалу. Мережею вже скористалися 307 тисяч абонентів, швидкість — до 1,9 Гбіт/с.