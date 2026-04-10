AT&T зазнала збитків на $82 млн через крадіжки мідних кабелів у 2025 році

У 2025 році американський телекомунікаційний оператор AT&T зафіксував понад 10 000 випадків крадіжки мідних кабелів. Наприкінці року кількість інцидентів становила близько 200 на тиждень, а загальні збитки склали $82 млн.

Найбільше постраждала Каліфорнія, де сталося 7 300 інцидентів на суму $54 млн. Крадії діяли організовано — злочинні угруповання застосовували важку техніку та здійснювали одночасні напади на одні й ті самі лінії. Наслідки для інфраструктури виявились серйозними — тисячі мешканців Південної Каліфорнії залишились без електропостачання. Збої торкнулися не лише телекомунікацій, а й транспорту та вуличного освітлення.

У відповідь губернатор штату підписав відповідний закон. Він зобов’язав пункти приймання металолому та переробні компанії фіксувати детальні відомості про продавців і заборонив зберігання компонентів «критичної інфраструктури» без документів про їхнє походження.

Публікація в блозі AT&T з’явилась невдовзі після голосування Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC). Комісія проголосувала за скасування низки норм, що ускладнювали операторам відмову від застарілих мідних мереж. Відтак у AT&T з’явився додатковий аргумент на користь прискорення переходу на волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ). Оператор ще раніше декларував намір повністю вивести мідні мережі з експлуатації до 2029 року. Наразі мідними підключеннями користується лише близько 3% клієнтів компанії. Паралельно AT&T планує розширювати ВОЛЗ та розгортати фіксований бездротовий доступ (FWA) на базі 5G як тимчасове рішення на перехідний період.

Відмова від міді є своєчасною не лише з погляду безпеки, а й у контексті глобального дефіциту цього металу. Попит на мідь зростає через електрифікацію промисловості й транспорту, а також через бум ІТ-інфраструктури, пов’язаний із розвитком штучного інтелекту. За прогнозами дослідницької компанії S&P Global, світове виробництво міді досягне піку 2030 року. Після цього виникне дефіцит близько 10 млн т — за умови відсутності суттєвого нарощування видобутку. Це може призвести до стрімкого зростання цін на метал і здорожчання ІТ-обладнання.