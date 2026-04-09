Vodafone запустив 5G на залізничному вокзалі Львова

Vodafone Україна розширив зону відкритого тестування мережі 5G у Львові. Тепер технологія п’ятого покоління доступна на Головному залізничному вокзалі — одній із найбільш завантажених локацій міста. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Поява 5G саме тут не випадкова. Вокзал — місце пікових навантажень. Коли на перон одночасно прибувають кілька потягів, зокрема швидкісні «Інтерсіті», сотні пасажирів одразу починають користуватися смартфонами — викликають таксі, завантажують карти або надсилають файли. У такі моменти мережі попередніх поколінь можуть відчувати перевантаження. Технологія 5G здатна обслуговувати значно більшу кількість пристроїв на квадратний кілометр, тож забезпечує стабільний зв’язок навіть у години пік.

Тестування 5G у Львові стартувало 12 січня. Воно охоплює історичний центр міста, прилеглі мікрорайони, Львівський політехнічний університет та район Головного залізничного вокзалу. Мережа працює на обладнанні Nokia у діапазоні 3500 МГц.

Окрім Львова, тестове покриття розгорнуто також у Бородянці та Харкові. З моменту запуску до мережі 5G вже під’єдналися 307 тис. унікальних користувачів. Максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням досягла 1,9 Гбіт/с.

Vodafone проводить тестування без підключення додаткових послуг. Трафік у мережі 5G тарифікується за чинними тарифами 4G/LTE. Усі абоненти із сумісними SIM-картками та смартфонами автоматично під’єднуються до мережі в зоні покриття.

Перевірити готовність SIM-картки просто — якщо вона підтримує 4G, то підтримуватиме і 5G. Для цього достатньо подивитися на позначку 4G або LTE на екрані смартфона або набрати *222#. У відповідь прийде повідомлення про готовність картки до роботи в сучасних стандартах зв’язку. Для автоматичного під’єднання до 5G у налаштуваннях смартфона має бути доступна опція «тип мережі 5G». Крім того, операційна система повинна бути оновлена виробником під підтримку цього стандарту на відповідних частотах.

У разі успішних результатів тестування Vodafone розглядає можливість поширення 5G на інші міста.