«MEGOGO Спорт» став каналом №1 у T2 під час матчів збірної України

Два матчі збірної України з футболу, безплатно показані MEGOGO на каналі «MEGOGO Спорт» в ефірі T2, стали лідерами перегляду у своїх часових слотах. Про це йдеться у пресрелізі MEGOGO.

Перший матч — Україна проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу FIFA 2026 — відбувся 26 березня. За даними Nielsen, частка перегляду склала 12,3% серед аудиторії 4+ та 15,9% серед чоловіків 18–65 років у містах 50K+. Загальне охоплення сягнуло 871 тис. глядачів по всій Україні. У своєму часовому слоті «MEGOGO Спорт» посів першу позицію серед усіх телеканалів у містах 50K+ — і за часткою, і за охопленням в обох аудиторіях: Universe та чоловіки 18–65.

- Реклама -

Не менш переконливим виявився й товариський матч Україна-Албанія 31 березня. Частка перегляду склала 4,8% серед аудиторії 4+ у містах 50K+ та 6,9% серед чоловіків 18–65 у тій самій панелі, а охоплення досягло 407 тис. глядачів по всій Україні. Серед чоловічої аудиторії «MEGOGO Спорт» знову посів першу позицію у своєму слоті в містах 50K+ — і за часткою, і за охопленням.

Директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко зазначила, що ці цифри підтверджують стабільно високий інтерес до матчів збірної у безплатному ефірі. На її думку, великі спортивні події — потужна точка контакту з масовою аудиторією, а формат відкритого доступу до таких трансляцій справді має попит. Вона також нагадала: від самого початку канал ставив за мету доступність якісного спортивного контенту. Нинішні рейтинги підтверджують — цей підхід виправдав себе.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«MEGOGO Спорт» розпочав загальнонаціональне мовлення у серпні 2024 року. Канал доступний безплатно в цифровій ефірній мережі T2 в усіх областях України.

Дані: Nielsen; shr% — аудиторія 4+ та чоловіки 18–65 (50K+); rch# — аудиторія 4+ та чоловіки 18–65 (вся Україна, оцінка); Consolidated 2tsv.