lifecell сплатив у 2025 році майже вдвічі більше податків, ніж у 2022-му

lifecell за 2025 рік сплатив до бюджетів усіх рівнів 3,96 млрд грн податків і зборів — це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли сума становила 2,03 млрд грн. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Оператор демонструє послідовне зростання фіскального внеску впродовж усього воєнного періоду. Так, порівняно з 2022 роком обсяг платежів збільшився більш ніж на 95%. Загалом за чотири роки — з 2022 по 2025 — lifecell перерахував до бюджету понад 11,6 млрд грн.

Паралельно з нарощуванням податкових відрахувань компанія активно вкладає кошти в телекомунікаційну інфраструктуру. Загальний обсяг капітальних інвестицій з початку повномасштабного вторгнення перевищив 16 млрд грн. З них понад 2 млрд грн спрямовано на забезпечення енергостійкості мережі.

«Навіть в умовах повномасштабної війни lifecell продовжує системно інвестувати в розвиток мережі та забезпечення безперервності зв’язку для мільйонів українців, водночас збільшуючи внесок у державний бюджет. Майже двократне зростання податкових відрахувань за цей період — це підтвердження нашої відповідальності перед країною та клієнтами. Ми й надалі розвиватимемо стійку цифрову інфраструктуру, яка є критично важливою для економіки та суспільства», — заявив Михайло Шелемба, генеральний директор групи компаній DVL, до якої входить lifecell.

Окрім комерційної діяльності, компанії групи DVL ведуть активну благодійну роботу. Станом на кінець 2025 року загальна сума соціальної допомоги перевищила 500 млн грн. Підтримка охоплює кілька ключових напрямів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Зокрема, у межах благодійного проєкту «Наші діти» разом із фондом «Я Майбутнє України» та Ювенальною поліцією DVL опікується 219 дітьми, що втратили батьків через війну. Зі 156 із них безпосередньо підтримують компанії групи — щомісяця кожна дитина отримує по 10 тис. грн. Відтак загальна сума щомісячних виплат становить 1,56 млн грн.

Медичний напрям підтримки також залишається пріоритетним. У 2024–2025 роках понад 3,6 млн грн отримали шелтер «Місто добра» та дитячий хоспіс «Дім Метеликів». Ще 1 млн грн спрямовано на проєкт «Дім далеко від дому» фонду «Запорука» — він допомагає дітям з онкологічними захворюваннями.

Допомога військовим реалізується через кілька ініціатив. Щомісяця 1 млн грн надходить на евакуацію важкопоранених у співпраці з благодійним фондом «Центр спасіння життя». Паралельно підтримується реабілітація ветеранів, зокрема у центрі Tytanovi.

Крім грошових внесків, група DVL передала Силам оборони телекомунікаційне обладнання на суму понад 347 млн грн. У межах ініціативи «Почуй своїх» — спільно з фондом Сергія Притули — триває збір коштів на засоби зв’язку для військових.

Розвиток абонентської бази lifecell також демонструє позитивну динаміку. Раніше Mediasat повідомляв, що кількість користувачів конвергентної тарифної лінійки «Лайфсет» — пакету, що об’єднує мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення в єдиній підписці — перевищила 100 тисяч. Тариф з’явився після злиття lifecell, Датагруп і Volia у 2025 році.