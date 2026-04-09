«Квартал ТВ» скасував рішення про закриття і продовжить мовлення

ТОВ «ВІЖН МЕДІА», що є дистрибутором телеканалу «Квартал ТВ», офіційно відкликало попереднє повідомлення про припинення мовлення. Компанія підтвердила: канал продовжує роботу у штатному режимі, а листа від 31 березня 2026 року визнано таким, що втратив чинність. Відповідний документ опублікував Telegram-канал «Телекритик».

У зверненні до партнерів ТОВ «ВІЖН МЕДІА» попросило не вживати жодних організаційних чи технічних заходів, пов’язаних із відключенням каналу. При цьому нова дата можливого припинення мовлення в листі не фігурує. Компанія також перепросила за незручності, спричинені попереднім листом.

Щоб зрозуміти контекст цього рішення, варто відновити хронологію подій. Наприкінці 2025 року «Квартал ТВ» відмовився від цифрової ліцензії на трансляцію в державному мультиплексі МХ-7. Керівництво каналу пояснило це економічною недоцільністю — за рік роботи в цифровому форматі витрати на ліцензію перевищили доходи. Тоді ж наголошувалося, що канал не закривається й продовжуватиме мовлення через кабельні мережі, супутниковий зв’язок та OTT-платформи (онлайн-відеосервіси).

Однак 31 березня 2026 року ТОВ «ВІЖН МЕДІА» надіслало провайдерам аудіовізуальних сервісів офіційного листа про повне припинення мовлення. Останнім днем роботи каналу називалося 30 квітня 2026 року. Незабаром після цього «Телекритик» повідомив, що мовлення триватиме щонайменше до 31 грудня 2026 року, і закликав дочекатися офіційного підтвердження. Це підтвердження з’явилося досить швидко — новий лист ТОВ «ВІЖН МЕДІА» повністю скасував попереднє рішення.