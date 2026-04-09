Amazon Leo розпочне комерційну роботу в середині 2026 року

Генеральний директор Amazon Енді Джассі оголосив, що супутниковий інтернет-сервіс Amazon Leo вийде на повноцінний комерційний ринок у середині 2026 року. Раніше проєкт мав назву Project Kuiper. Про це пише PCMag.

Варто уточнити: попередній «підприємницький» запуск для обмеженого кола клієнтів відбувся ще наприкінці 2025 року. Тобто йдеться про початок повноцінного комерційного доступу для широкої аудиторії.

- Реклама -

Попри амбітні плани, Amazon поки що суттєво відстає від власного графіка. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) видала дозвіл на запуск 3 200 супутників, однак наразі на орбіті перебуває лише 241 із них. Для надання стабільного сервісу компанія мала розгорнути щонайменше половину групи — 1 618 апаратів — до липня 2026 року. Через значне відставання Amazon звернулася до голови FCC Брендана Карра з проханням продовжити термін виконання ліцензійних умов.

Ситуацію ускладнює відсутність власного ракетного флоту. Amazon, на відміну від SpaceX, залежить від зовнішніх партнерів із запуску — зокрема тієї ж SpaceX. Ця залежність збережеться доти, доки багаторазова ракета New Glenn Джеффа Безоса (Jeff Bezos) не вийде на повну потужність. Для порівняння, активна група Starlink вже налічує понад 10 000 супутників.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Джассі, своєю чергою, наголошує на конкурентних перевагах Leo. За його словами, сервіс буде швидшим і дешевшим за наявні аналоги. Глибока інтеграція з хмарними сервісами AWS дасть підприємствам і державним установам змогу передавати дані для зберігання, аналітики та застосунків штучного інтелекту. Попри затримки, інтерес до Amazon Leo залишається значним — компанію розглядають як реальну альтернативу Starlink.