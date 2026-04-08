YouTube почав показувати на телевізорах 90-секундну рекламу, яку не можна пропустити

YouTube запустив у своєму застосунку для смарт-телевізорів рекламні ролики тривалістю 90 секунд, які неможливо пропустити. Про це пишуть користувачі Reddit, а саме явище висвітлює видання Android Authority.

Незвичний рекламний формат одразу привернув увагу аудиторії — насамперед тому, що суперечить власній задекларованій політиці платформи. Згідно з офіційними правилами YouTube, реклама без можливості пропуску не може тривати довше ніж 30 секунд. Нові ролики утричі перевищують цю межу, що означає або тихе тестування нового формату, або початок його повноцінного розгортання без жодного публічного оголошення.

Варто зазначити, що менш ніж місяць тому YouTube сам оголосив про введення обов’язкової до перегляду реклами у застосунку для смарт-телевізорів. Тоді мова йшла про рекламу тривалістю 15-30 секунд. Поява 90-секундних роликів вписується в загальну тенденцію посилення рекламного тиску на платформі, але водночас виходить далеко за межі того, що компанія декларувала публічно.

Реклама вже тривалий час є основою бізнес-моделі YouTube. Проте 90-секундні рекламні блоки, що не можливо пропустити, наближають платформу до формату традиційного телебачення — і, можливо, саме це є частиною стратегії: змусити глядачів замислитися над підпискою YouTube Premium. Офіційних коментарів від Google наразі не надходило.