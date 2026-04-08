«Шахтар» — «АЗ Алкмаар»: чвертьфінал Ліги конференцій покаже MEGOGO

9 квітня донецький «Шахтар» зіграє з нідерландським «АЗ Алкмааром» у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА. Поєдинок відбудеться у Кракові на стадіоні імені Хенріка Реймана та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ексклюзивну трансляцію забезпечить медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні.

«Шахтар» цього разу виступає в ролі номінального господаря — через воєнний стан клуб проводить домашні матчі за кордоном. Попри це, «гірники» залишаються єдиним українським представником у турнірі та сподіваються зробити крок до півфіналу.

Переглянути матч можна на OTT-платформі MEGOGO в межах передплати «Спорт» або у складі будь-якого з пакетів «MEGOPACK». Коментуватимуть поєдинок Віталій Волочай і Вадим Шевякін.

За 75 хвилин до стартового свистка, о 20:45, на MEGOGO стартує аналітична студія. Ведучий Сергій Лук’яненко збере в ній двох колишніх гравців збірної України, а нині тренерів — Олександра Головка та Едуарда Цихмейструка.

Суперник «Шахтаря» — «АЗ Алкмаар» — вирізняється швидкою та технічною грою у нападі. «Гірники» своєю чергою традиційно роблять ставку на комбінаційний футбол, тож протистояння двох різних ігрових стилів обіцяє бути видовищним.

Того ж дня, 9 квітня, на телеканалі MEGOGO СПОРТ відбудеться ще один матч чвертьфіналу Ліги конференцій — «Майнц» проти «Страсбура».