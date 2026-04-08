Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №15111 про запровадження міжнародного обміну інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, та їх оподаткування. Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України.

Документ є другим законопроєктом з пакета Міжнародного валютного фонду (МВФ). Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі уточнив, що перед голосуванням текст було допрацьовано — зокрема вилучили норми щодо вживаних товарів, а також положення про спеціальні рахунки й доступ до банківської таємниці.

Закон регулює оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять господарську діяльність через інтернет-платформи — зокрема продають товари, надають послуги або здають в оренду нерухомість і транспортні засоби. Його дія поширюється на такі сервіси, як Uber, Bolt, Glovo, Prom, Booking, Airbnb та інші.

Для фізичних осіб, що відповідають встановленим критеріям, запроваджується знижена ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% замість стандартних 18%. Скористатися цим режимом зможуть ті, хто працює без найманих працівників, не реалізує підакцизні товари та чий річний дохід не перевищує 834 мінімальних заробітних плати — близько 7,2 млн грн станом на 2026 рік. При цьому знижена ставка ПДФО діятиме лише після того, як дохід фізичної особи перевищить €2 000.

Нові правила набудуть чинності з початку 2027 року. Такий перехідний період дасть змогу всім учасникам ринку — як платформам, так і виконавцям — адаптувати бізнес-процеси до нових умов.

За прогнозами, закон щороку забезпечуватиме держбюджету близько 14 млрд грн. З них 7 млрд грн — надходження від ПДФО, ще 7 млрд грн — від військового збору за ставкою 5%.