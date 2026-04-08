Netflix розширить єдиний за межами США технохаб у Варшаві

Netflix планує у 2026 році найняти близько 200 технічних фахівців і розробників у Польщі. Ідеться про розширення варшавського технологічного хабу — єдиного подібного центру компанії поза межами США. Про це пише Nowa Warszawa.

Варшавський хаб відкрився у 2023 році і відтоді набув стратегічного значення для компанії. Тут розробляють рішення, що впливають на роботу платформи в усьому світі — від інструментів для виробництва контенту до технологій, які забезпечують стабільність сервісу.

Президент Netflix Ґреґ Пітерс приїхав до Польщі у зв’язку з 10-річчям присутності компанії в країні та відкриттям нового офісу. Під час візиту він відзначив особливу роль варшавського осередку.

«Варшава — одна з найунікальніших локацій Netflix у світі. Тут розташований наш єдиний за межами США технологічний хаб, що розробляє інновації глобального масштабу», — наголосив він.

Команди хабу працюють за кількома ключовими напрямами. Зокрема, вони розвивають технології для кіно- та серіального виробництва — інструменти, що дають змогу знімальним групам швидше обмінюватися матеріалами й переглядати чернетки майже в режимі реального часу. Водночас варшавські інженери займаються хмарною інфраструктурою та системами персоналізації. Завдяки їхній роботі формуються рекомендаційні алгоритми для сотень мільйонів глядачів.

Окремий напрям — ігрова платформа Netflix. Варшавські розробники створюють інструменти для спрощення запуску ігор на сервісі. Паралельно тривають роботи над безпекою платформи та покращенням користувацького досвіду.

Директор з інженерії контенту варшавського офісу Лукаш Романюк зазначив, що варшавські рішення допомагають партнерам і творцям контенту працювати ефективніше, а глядачам — отримувати якісніший продукт.

«Наші команди мають реальний вплив на глобальний бізнес Netflix і можуть упроваджувати інновації, що змінюють традиційні процеси в індустрії розваг», — додав він.

З розвитком нових напрямів — прямих трансляцій, ігор і подкастів — завдання варшавського центру стають дедалі масштабнішими. Компанія активно шукає нових фахівців. Заплановані 200 найму у 2026 році підтверджують курс на зміцнення ролі польського офісу в глобальній структурі Netflix.