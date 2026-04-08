Коли конкуренція вбиває: як три медіагравці знищують ринок, який годує всіх

Є стара ринкова аксіома: конкуренція — двигун прогресу. Вона змушує компанії ставати кращими, знижувати ціни для споживача, інвестувати в якість. Так працює ринок авіаквитків, смартфонів, кави. Але є ринки, на яких конкуренція не прискорює — вона поглинає. Український медіаринок — якраз такий випадок. І те, що відбувається зараз між трьома великими телегрупами, незабаром може повторитися у сегменті OTT — якщо гравці не зроблять висновки вчасно.

Три групи, один сценарій

1+1 Media, StarLightMedia та Inter Media Group — три структури з різними власниками, різними редакційними ДНК і, здавалося б, різними аудиторіями. Але з погляду рекламного ринку вони давно злилися в одне: джерела інвентарю, за який рекламодавець платить все менше — бо знає, що завжди може піти до конкурента.

Ось як виглядає механіка руйнування. Одна група демпінгує — ріже CPT або GRP нижче ринкового рівня, щоб забрати бюджети клієнта. Два інших гравці відповідають тим самим, бо не можуть дозволити собі втратити рекламодавця. Через кілька раундів такого «торгу» весь ринок живе на рівні ціни, яку ніхто не встановлював свідомо, але якою всі тепер пов’язані. Рекламодавець радіє. Медіагрупи — ні.

Що далі? Зниження ціни — це завжди сигнал для рекламодавця: значить, може бути дешевше. І він вже ніколи не повернеться до попереднього рівня добровільно. Інвентар знецінений. Не тимчасово — структурно.

Найгірше те, що домовитися між собою гравці не можуть або не хочуть. А відсутність будь-якої координації — хай навіть у форматі галузевих стандартів — перетворює кожну переговорну кімнату з рекламодавцем на аукціон, де ведучий — клієнт, а учасники торгів мовчки опускають руки. Підсумок: ні Плюси, ні Старлайти не виходять переможцями з цієї гри. Виграє лише покупець — до того моменту, поки не зникне сам ринок, який він купував.

Це не унікальна українська трагедія

Такі сценарії добре описані в класичній економічній теорії. Мікроекономіка знає їх як «ціновий військовий відрізок» — або, у жорсткішій термінології, гонку до дна.

Показовий приклад — американські авіаперевізники в 1990-х. Після дерегуляції галузі понад десять великих гравців одночасно конкурували на тих самих маршрутах, ріжучи тарифи до збиткового рівня. Між 1990 і 1994 роками американська авіаіндустрія сукупно втратила більше, ніж заробила за всю попередню свою історію. Ринок стабілізувався лише після низки злиттів і поглинань — сьогодні три великі альянси контролюють понад 80% трафіку США.

Аналогічно — стримінговий бум початку 2020-х: Netflix, Disney+, HBO Max, Peacock, Paramount+ одночасно інвестували мільярди в оригінальний контент і воювали за підписника ціною. До 2023 року більшість платформ оголосили про підняття тарифів, скорочення виробництва або пошук партнерів для злиття. Ринок не витримав кількості гравців, яку він породив.

Але є й приклади здорової конкуренції — де вона дійсно працює. Apple та Samsung б’ються за споживача якістю, дизайном та екосистемами, не демпінгом. Coca-Cola та Pepsi десятиліттями сусідять на полицях, не знищуючи маржинальність одне одного. Різниця проста: вони конкурують у диференційованому продукті, а не в однорідному інвентарі з фіксованим попитом.

OTT: та сама п’єса, новий склад акторів

Тепер подивіться на OTT-сегмент. Три великі платформи — Київстар ТБ, Megogo та Світ ТБ — конкурують за той самий пул платоспроможних підписників в країні, де рівень доходів не дозволяє кожній сім’ї тримати три передплати одночасно.

Ринок для двох — а гравців три. Математика жорстка.

Поки платформи воюють за контент-права, ексклюзиви та дистрибуцію операторів, вони несуть витрати, що зростають швидше за ARPU. Будь-яке зниження ціни підписки заради нарощування бази — це та ж логіка, що й телевізійний демпінг. Виглядає як зростання аудиторії. Відчувається як повільне виснаження.

Є ще один аспект, про який рідко говорять вголос: коли три платформи купують права на одних і тих самих дистрибутора чи студію — вони разом підіймають ціну цих прав. Конкуренція між покупцями контенту на руку продавцям, не платформам. Ринок влаштований так, що гравці воюють між собою і платять за це.

Чому два — магічне число

Теоретично оптимальна структура для такого ринку — дуополія з чіткою нішевою диференціацією. Не монополія (вона вбиває інновацію та завищує ціну) — але й не три-чотири однакових гравці, що знекровлюють один одного.

Для OTT це виглядало б так: одна платформа з фокусом на масовому українськомовному контенті, сімейних тарифах і широкому телевізійному архіві — умовний «народний стримінг». Інша — з преміальною підпискою, оригінальним виробництвом, спортом та міжнародними правами. Різні ARPU, різні рекламні моделі, різні пул підписників — і жодної причини різати одне одному горло за лояльність одного й того самого глядача.

Але щоб прийти до двох, хтось один має піти. Або точніше — хтось один має стати частиною когось іншого. Поглинання — не капітуляція. У зрілих ринках це нормальний механізм консолідації. Spotify поглинув Anchor і Gimlet не тому, що ті програли — а тому, що разом вони стали значно сильнішими. Discovery та Warner злилися — і стали HBO Max / Max із принципово іншою позицією на ринку.

Єдиний шлях для українського OTT, який не веде до поступового знищення всіх трьох платформ — це укрупнення до двох гравців із принципово різними позиціями. Питання не в тому, чи станеться це поглинання. Питання — чи станеться воно до того, як ринок виснажить усіх учасників настільки, що купувати буде нічого і нікого.

Замість висновку

Конкуренція — не зло. Але конкуренція між трьома гравцями в однорідному інвентарному ринку з обмеженим попитом — це не конкуренція. Це скоординоване самознищення без координації. Ніхто не домовлявся вбивати ринок. Але ринок вмирає — рівно так, як ніби домовились.

Телегрупи вже проходять цей шлях. OTT стоїть на його початку.

Питання лише в тому, хто першим зробить не демпінговий хід — а стратегічний.

Матеріал відображає авторську позицію та призначений для дискусії в медіаспільноті.