Американці втратили майже $21 млрд через інтернет-злочини у 2025 році — це рекордний показник, що на 26% перевищує результат попереднього року. Такі дані наводяться в офіційному звіті Федерального бюро розслідувань США (ФБР), опублікованому на сайті відомства.

Центр скарг на інтернет-злочини (IC3) у 2025 році отримав понад 1 млн звернень — проти 859 тисяч роком раніше. Найчастіше потерпілі скаржилися на фішинг і спуфінг — 191 000 випадків, вимагання — 89 000 та інвестиційне шахрайство — 72 000. Шахрайство з використанням електронних платіжних засобів фігурувало в 453 000 зверненнях і спричинило $17,7 млрд збитків із загальної суми, зафіксованої IC3 за звітний рік.

- Реклама -

Найбільшу частку — 49% усіх зареєстрованих випадків — становило інвестиційне шахрайство, збитки від якого досягли $8,6 млрд. Ще більших втрат завдали злочини, пов’язані з цифровою валютою: у 181 565 випадках загальний збиток перевищив $11 млрд. Найчутливіший удар отримали американці віком від 60 років — задекларовані ними збитки склали $7,7 млрд, що на 37% більше порівняно з попереднім роком.

Уперше звіт ФБР виокремив схеми шахрайства із застосуванням штучного інтелекту (ШІ). До цього підрозділу надійшло 22 300 звернень, а збитки склали $893 млн. Зокрема, йдеться про підробку голосу, фейкові профілі, сфабриковані документи та відеозаписи з підміненим зображенням чи голосом — так зване дипфейк-шахрайство.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окремо ФБР виділило категорії з меншим числом звернень, але значною суспільною небезпекою. Серед них — захоплення або підміна ділового електронного листування (24 700 випадків), витоки даних (3 900), атаки з використанням програм-вимагачів (3 600) та незаконна заміна SIM-картки для перехоплення телефонного номера (971 випадок). Два інциденти, що зачепили об’єкти водопостачання та ядерну інфраструктуру, ФБР класифікувало як витоки даних. Найчастіше зловмисники атакували охорону здоров’я, обробну промисловість, фінансові послуги, IT-сектор і державні установи.

У відповідь на зростання кіберзагроз ФБР посилило роботу з блокування атак, оповіщення постраждалих і заморожування вкрадених коштів. У 2025 році відомство провело 3 900 термінових втручань через механізм Financial Fraud Kill Chain (FFKC) і зупинило частину шахрайських грошових переказів. З $1,16 млрд, на які зазіхали зловмисники, ФБР заморозило $679 млн.

На початку року бюро також запустило операцію Operation Level Up для раннього виявлення жертв інвестиційного шахрайства, пов’язаного з цифровою валютою. З-поміж 3 780 повідомлених осіб 78% не підозрювали, що їх обманюють. ФБР закликає не піддаватися тиску й терміновим вимогам, а перевіряти справжність повідомлень перед відправленням грошей або персональних даних.

Проблема онлайн-шахрайства змушує реагувати й технологічний бізнес. Раніше вісім великих компаній — зокрема Google, Microsoft, Meta, Amazon та OpenAI — уклали угоду про спільну протидію онлайн-злочинності.