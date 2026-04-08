Десять українських фільмів, які останнім часом найчастіше дивилися на Netflix

Стримінговий сервіс Netflix регулярно публікує рейтинги найпопулярніших фільмів у кожній країні. В Україні до цих переліків дедалі частіше потрапляють вітчизняні стрічки — і не лише завдяки патріотичним настроям, а передусім тому, що глядачі знаходять у них цікаві та близькі їм історії. За даними розділу «Top 10 Movies in Ukraine» на Netflix, упродовж березня 2025 — березня 2026 року десятка найпопулярніших регулярно містила українське кіно. Загалом на платформі зараз доступно понад 80 картин із позначкою «зроблено в Україні». Ось десятка лідерів за останній час.

Ну мам

Сімейна комедія, що вийшла у січні 2026 року, складається з шести новел. У центрі кожної — стосунки матері й дитини. Впізнавані фрази на кшталт «Ти поїв?», «Мааам, ну не починай!» і «Всьо, успокоїлись!» одразу занурюють глядача у знайому атмосферу. Фільм вийшов динамічним і водночас щирим — глядачі в мережі пишуть, що картина зворушила їх до сліз і повернула в дитячі спогади. У головних ролях — Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Остап Ступка та Ахтем Сеітаблаєв, а київські пейзажі й музичний супровід стрічки окремо відзначають у відгуках.

«Нашим завданням було створити чесну історію, із якої природно випливає органічний гумор. У фільмі немає жартів заради жартів. Глядачу смішно, бо він ідентифікує себе з персонажем і тими історіями, які відбуваються на екрані. Оскільки у стрічці шість різних мам і шестеро різних дітей, кожен знаходить у них дзеркало свого життя», — розповів продюсер і автор ідеї Євген Таллер виданню Bazilik Media.

НУ МАМ | Офіційний трейлер | В кіно з 22 січня 2026

Watch this video on YouTube

Антарктида

Документальна кіноподорож телеведучого та блогера Антона Птушкіна на «крижаний континент» — до української антарктичної станції «Академік Вернадський». Фільм розповідає про науковців, які досліджують майбутнє планети в умовах повної ізоляції — без магазинів, дерев і особистого простору — та про те, чому Україна зберігає повноцінну присутність в Антарктиді. Поряд з кліматичними спостереженнями та науково-пізнавальним матеріалом тут чимало мальовничих кадрів дикої природи. «Антарктида» вийшла в прокат у вересні 2025 року й зібрала понад 94 млн гривень — найвищий касовий результат серед усіх українських фільмів того року. Глядачі хвалили стрічку за нагоду перепочити від воєнної реальності та ідеальна для сімейного перегляду.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Антарктида. Офіційний трейлер

Watch this video on YouTube

Батьківські збори

Українська комедія 2025 року від творців «Зборів ОСББ» — цього разу головними героями стають не мешканці одного будинку, а батьки учнів однієї школи. Коли найгірший учень-прогульник перемагає на виборах президента школи, батьки звинувачують у фальсифікаціях і скликають збори. Відтак починаються запеклі дебати зі штовханиною, гумором і розкриттям сімейних таємниць. У касті — Євген Янович, Олег Маслюк, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару, Назар Задніпровський, Андрій Ісаєнко та Римма Зюбіна, а серед зіркових гостей — співачка Оля Полякова й учитель-зірка TikTok Руслан Ігорович. Рецензії в українських медіа позитивні: відзначають дотепність жартів, відповідність жанру й переконливу акторську гру.

«У фільмі є алюзії на наше суспільство, паралелі, смішні образи — часом гіперболізовані, щоб хтось міг впізнати себе, хтось — замислитися, а хтось просто відпочити та посміятися», — розповів в інтерв’ю «Суспільне. Житомир» Євген Янович, виконавець однієї з головних ролей.

«Батьківські збори». Офіційний трейлер. У кіно з 30 жовтня

Watch this video on YouTube

Коли ти вийдеш заміж?

Авантюрно-романтична комедія 2025 року з Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком, Антоніною Хижняк, Павлом Текучевим і Домагоєм Янковичем у головних ролях. Головна героїня вирушає до Хорватії разом із подругою — пережити скасування весілля через зраду нареченого. На неї чекають курортні інтриги, пригоди та кримінальні перегони, а фінал обіцяє розвернутися або весіллям, або в’язницею. Відгуки в мережі неоднозначні — від «гарна локація й можна посміятися» до «тупий гумор, розрахований на пожирачів попкорну». Втім, торік стрічка трималася серед лідерів українського прокату, а цього року автори вже випустили продовження — «Коли ти розлучишся?» (його поки на Netflix немає).

Коли ти вийдеш заміж? Офіційний трейлер

Watch this video on YouTube

Каховський об’єкт

Трилер з елементами фантастики та екшену 2025 року — для тих, хто шукає на Netflix щось із жанру жахів. Дія розгортається після підриву Каховської дамби російською армією. Українські військові потрапляють до таємного радянського бункера, виявленого на дні зруйнованого водосховища, де знаходять докази секретних дослідів над людьми часів холодної війни, — і вступають у бій із монстрами з минулого. Глядачі переважно відзначали напружену атмосферу й музичний супровід, натомість деяким забракло ефектних видовищних сцен.

КАХОВСЬКИЙ ОБ’ЄКТ | Офіційний трейлер | з 1 жовтня в кіно

Watch this video on YouTube

Випробувальний термін

Романтична комедія початку 2026 року розповідає про двох суперників — гламурну доньку бізнесмена Поліну й амбітного Романа, які борються за посаду в рекламній агенції. У касті — Катерина Кузнєцова, Кирило Парастаєв, В’ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Ірма Вітовська, Дар’я Петрожицька та Тарас Цимбалюк. Глядачі хвалять динамічність, непогані жарти й упізнавані офісні ситуації, хоча дехто критикує поверховість окремих сюжетних ліній. Фінал передбачуваний, але цілком у дусі жанру: жорстка конкуренція несподівано переростає в історію кохання.

Випробувальний термін. Офіційний трейлер

Watch this video on YouTube

Ти — космос

Науково-фантастична картина з елементами романтики та авторського кіно від режисера Павла Острікова — один із найбільш відзначених українських фільмів останнього часу. Головний герой, космічний далекобійник Андрій Мельник — остання людина у всесвіті після загибелі Землі, — несподівано виходить на зв’язок із Катрін. Фільм розповідає про самотність, кохання й надію серед безмежного космосу. Ідея чекала свого часу десять років, а знімання переривали пандемія та повномасштабне російське вторгнення. Виконавець головної ролі Володимир Кравчук після 24 лютого 2022 року мобілізувався до Збройних сил України (ЗСУ), і для завершення зйомок його спеціально відпускали зі служби. Стрічка вийшла восени 2025 року, зібравши близько 60 млн гривень — найвищий показник серед українського ігрового кіно за той рік. За «Ти — космос» режисер Павло Остріков отримав Шевченківську премію-2026.

Ти - Космос - офіційний трейлер №2

Watch this video on YouTube

Відпустка наосліп

Дебютна робота режисерки Валерії Фадєєвої — романтична комедія, що з’явилася на екранах близько року тому. Бізнеследі у виконанні Тетяни Малкової й військовий Назар, якого зіграв Даніел Салем, через збіг обставин змушені ділити будиночок у Карпатах. Вимушене сусідство стає для обох справжнім випробуванням. Окрема родзинка стрічки — дебютна роль у повному метрі для співачки й телеведучої Lida Lee. Відгуки в мережі полярні: одні хвалять харизматичних головних героїв, інші вважають сюжет передбачуваним і примітивним. Проте мальовничі карпатські краєвиди у кадрі не залишили байдужим майже нікого.

Відпустка наосліп. Офіційний трейлер

Watch this video on YouTube

Корпорат

Українська комедія 2026 року — адаптація румунського фільму «Тимбілдинг» (2022). У колективі торгівельної компанії оголошують про скорочення, а тимбілдинг має визначити, хто збереже роботу. Звичайний корпоратив перетворюється на справжню гру на виживання. У головних ролях — Тетяна Малкова, Володимир Шумко, Юлія Ігнатченко, Павло Текучев та Євген Ламах. Фільм критикували за вульгарні жарти, слабку акторську гру й примітивний сценарій у форматі розтягнутого скетчу, хоча частина глядачів оцінила «комедію для посміятися» з гіперболізованою офісною реальністю.

Корпорат. Офіційний трейлер

Watch this video on YouTube

Песики

Романтична комедія 2025 року стала кінодебютом зірки українського телебачення Лесі Нікітюк. Її героїня Яна — егоцентрична кар’єристка, яка випадково накладає на себе закляття: відтепер кожен чоловік, із яким вона зближується, перетворюється на собаку. Поряд із Нікітюк у фільмі знялися Артур Логай, Кирило Ганін, Тарас Цимбалюк, Іван Бліндар, Повар Даніл, Артемій Єгоров та Анастасія Оруджова. Рецензенти порівнювали «Песиків» із ромкомами нульових — із притаманними їм поверховими жартами та легким розв’язанням конфліктів, але й теплим настроєм та щирими історіями про кохання. Стрічка 2025 року увійшла до лідерів за касовими зборами серед українського кіно. В інтернеті її критикують за вторинність, надмірний продактплейсмент і сумбурний сюжет, однак хвалять за легкий настрій і органічну акторську гру.

Песики - офіційний трейлер

Watch this video on YouTube

У добірці — фільми, що виходили 2025–2026 років і фігурували в розділі «Top 10 Movies in Ukraine» на Netflix за період із березня 2025 до березня 2026 року.