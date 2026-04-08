Бельгійський оператор Proximus першим у країні запустив мережу 5G SA

Бельгійський оператор Proximus першим у країні розгорнув мережу 5G Standalone (5G SA) — під власною маркою 5G+. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Запуск 5G+ відбувається поетапно. На першому етапі доступ до нової мережі отримали корпоративні клієнти тарифних планів Mobile Connect і Together Mobile, за умови наявності сумісної SIM-карти. Влітку 2026 року послуга стане доступною для приватних абонентів і малого бізнесу, а також поширюватиметься на eSIM.

- Реклама -

Покриття 5G-мережі Proximus охоплює 92% населення Бельгії. До кінця 2026 року компанія планує досягти майже повного загальнонаціонального покриття. Оператор також наводить дані спільного дослідження аналітичних компаній Omdia та Ookla, згідно з якими лише 2,8% усіх 5G-з’єднань у Європі функціонують на основі 5G SA. Тоді як у Північній Америці цей показник сягає 32%, а в Китаї — 80%.

У Proximus наголосили, що наразі мережа 5G+ сумісна з Google Pixel 9 і Pixel 10. Зараз оператор проходить сертифікацію з кількома іншими виробниками смартфонів.

Технічна основа 5G+ — хмарно-орієнтоване ядро мережі (cloud-native network core), яке забезпечує стабільну роботу в умовах пікових навантажень. Поряд з цим мережа підтримує передачу голосу через Voice over New Radio (VoNR), що дозволяє одночасно використовувати якісний голосовий зв’язок і швидкий мобільний інтернет. Архітектура 5G SA також відкриває шлях до сегментації мережі (network slicing) для таких сфер застосування, як екстрені служби, захищені платіжні системи та медіапрограми. Окрім того, мережа здатна обслуговувати більшу кількість підключених пристроїв одночасно й забезпечує посилений захист SIM-карток та ідентифікаційних даних абонентів.

«Ми прагнемо забезпечити всім нашим клієнтам — і приватним, і корпоративним — найкращий досвід будь-де й будь-коли та дати їм змогу розкрити інноваційний потенціал технології 5G. Ми пишаємося тим, що першими в Бельгії виводимо цю технологію наступного покоління на ринок», — заявив Ґерт Стандарт (Geert Standaert), керівник мережевого напряму Proximus.

Аналогічний крок раніше зробив норвезький підрозділ Telia — у лютому 2026 року він запустив першу в Норвегії загальнонаціональну комерційну мережу 5G SA.

- Реклама -

Редакція Mediasat
- Реклама -

