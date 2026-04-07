У Росії 15 операторів зв’язку оштрафували на 4 млн рублів за порушення вимог фільтрації трафіку

Роскомнадзор (РКН) повідомив про штрафи для операторів зв’язку, які порушили вимоги щодо встановлення та використання технічних засобів протидії загрозам (ТЗПЗ). За матеріалами, що надійшли до суду з 15 жовтня минулого року по 31 березня поточного, загальна сума штрафів склала 4 млн рублів. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на пресслужбу відомства.

Загалом територіальні управління РКН склали матеріали щодо 28 операторів зв’язку. З них у 15 випадках суди призначили грошові стягнення на зазначену суму, п’ятьом операторам оголошено попередження, ще вісім справ перебувають на стадії розгляду.

Пресслужба відомства уточнила, що до адміністративної відповідальності за недотримання правил ТЗПЗ притягуються як юридичні, так і посадові особи. Для посадовців штраф становить від 30 тис. до 50 тис. рублів, для індивідуальних підприємців — від 50 тис. до 100 тис. рублів, тоді як для юридичних осіб максимальна санкція може сягати 1 млн рублів.

У разі повторного порушення сума штрафу для компаній збільшується до 3–5 млн рублів. Посадовцям і підприємцям, які систематично ухиляються від вимог щодо пропуску трафіку через ТЗПЗ, за статтею 274.2 КК РФ загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

РКН також нагадав, що з 1 січня 2023 року всі оператори зв’язку зобов’язані спрямовувати інтернет-трафік виключно через ТЗПЗ. Невиконання цієї вимоги, на думку відомства, створює інформаційні загрози для користувачів мережі.

Раніше Міністерство цифрового розвитку РФ оголосило про плани збільшити до 2030 року пропускну здатність автоматизованої системи забезпечення безпеки (АСЗБ), до складу якої входять ТЗПЗ, у 2,5 раза — до 954 Тбіт/с.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
