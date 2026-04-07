У Китаї запустили Pet TV — телеканал для котів і собак

Собаки дивляться телевізор
Китайська стримінгова платформа Tencent Video відкрила доступ до Pet TV — спеціалізованого каналу з відеоконтентом для котів і собак. Сервіс офіційно презентували 20 березня 2026 року, а переглядати його можна через телевізори та планшети за наявності VIP-підписки. Про це повідомляє Tencent.

Канал орієнтований на домашніх тварин, які залишаються вдома самі. За задумом розробників, контент має не лише розважати котів і собак, а й знижувати рівень їхньої тривожності в періоди відсутності господаря.

Запуску Pet TV передували власні дослідження платформи. Їхні результати свідчать, що понад 60% власників собак регулярно залишають увімкнений телевізор для своїх улюбленців, а майже 70% користувачів розглядають спільний перегляд відео як важливу форму взаємодії з твариною. Внутрішнє тестування каналу показало: більш ніж у 85% випадків власники помічали зниження тривожності у собак після перегляду такого контенту.

Відео в Pet TV адаптовані під фізіологічні особливості тварин — зокрема, змінено колірну гаму, звукові частоти та ракурси фільмування, адже коти й собаки інакше, ніж люди, сприймають колір, рух і звук. Для котів доступні ролики зі сценами полювання та переслідування. Собачий контент структурований за породами — наприклад, окремі добірки підготовлено для лабрадорів, пуделів і золотистих ретриверів.

Частину відеобібліотеки Tencent Video придбала у міжнародного сервісу DOGTV, який спеціалізується на контенті для тварин. За кордоном DOGTV функціонує як самостійна платформа — її передплата коштує близько 9,99 долара на місяць або майже 75 доларів на рік.

Експерти розглядають Pet TV не лише як турботу про тварин, а і як елемент ширшої конкурентної стратегії стримінгових платформ у боротьбі за лояльність аудиторії.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Pershing Square Білла Акмана хоче купити Universal Music Group за €55 млрд

Інвестфонд Pershing Square хоче купити UMG за €55 млрд готівкою та акціями. Угоду планують закрити до кінця року, а лістинг перенести з Амстердама до Нью-Йорка.
Новини

Телеканал FREEДОМ з’явився у пакетах естонського оператора Elisa

Естонський оператор Elisa додав FREEДОМ до платформи Elisa Elamus. Канал доступний у «Сімейному» та «Слов'янському» пакетах, а також за системою a-la-carte.
Новини

Megogo щороку витрачає 4,5 млн грн на боротьбу з піратством

Megogo витрачає 4,5 млн грн на рік на антипіратський напрям. Відділ із 14 фахівців вже видалив 534 тис. посилань і заблокував 15 тис. нелегальних стримів.
Новини

Три YouTube-канали подали колективний позов проти Apple

Власники трьох YouTube-каналів подали позов проти Apple за порушення DMCA. Вони звинувачують компанію у зборі їхніх відео для навчання ШІ без дозволу.
Новини

У Росії 15 операторів зв’язку оштрафували на 4 млн рублів за порушення вимог фільтрації трафіку

Роскомнадзор нарахував штрафи 15 операторам зв'язку на загальну суму 4 млн рублів за недотримання вимог ТЗПЗ. Усього розглядалися справи 28 провайдерів.