У Китаї запустили Pet TV — телеканал для котів і собак

Китайська стримінгова платформа Tencent Video відкрила доступ до Pet TV — спеціалізованого каналу з відеоконтентом для котів і собак. Сервіс офіційно презентували 20 березня 2026 року, а переглядати його можна через телевізори та планшети за наявності VIP-підписки. Про це повідомляє Tencent.

Канал орієнтований на домашніх тварин, які залишаються вдома самі. За задумом розробників, контент має не лише розважати котів і собак, а й знижувати рівень їхньої тривожності в періоди відсутності господаря.

- Реклама -

Запуску Pet TV передували власні дослідження платформи. Їхні результати свідчать, що понад 60% власників собак регулярно залишають увімкнений телевізор для своїх улюбленців, а майже 70% користувачів розглядають спільний перегляд відео як важливу форму взаємодії з твариною. Внутрішнє тестування каналу показало: більш ніж у 85% випадків власники помічали зниження тривожності у собак після перегляду такого контенту.

Відео в Pet TV адаптовані під фізіологічні особливості тварин — зокрема, змінено колірну гаму, звукові частоти та ракурси фільмування, адже коти й собаки інакше, ніж люди, сприймають колір, рух і звук. Для котів доступні ролики зі сценами полювання та переслідування. Собачий контент структурований за породами — наприклад, окремі добірки підготовлено для лабрадорів, пуделів і золотистих ретриверів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Частину відеобібліотеки Tencent Video придбала у міжнародного сервісу DOGTV, який спеціалізується на контенті для тварин. За кордоном DOGTV функціонує як самостійна платформа — її передплата коштує близько 9,99 долара на місяць або майже 75 доларів на рік.

Експерти розглядають Pet TV не лише як турботу про тварин, а і як елемент ширшої конкурентної стратегії стримінгових платформ у боротьбі за лояльність аудиторії.