Три YouTube-канали подали колективний позов проти Apple

Троє власників популярних американських YouTube-каналів подали колективний позов проти Apple, звинувативши компанію у незаконному використанні їхніх відео для навчання моделей штучного інтелекту. Позов надійшов до федерального суду Каліфорнії 3 квітня 2026 року, про що пише MacRumors.

Позивачами виступили власники каналів h3h3Productions (разом із суміжними H3 Podcast та H3 Podcast Highlights), MrShortGame Golf та Golfholics. На їхню думку, Apple порушила положення американського Закону про авторське право у цифрову епоху (DMCA), отримавши несанкціонований доступ до мільйонів захищених авторським правом відеоматеріалів на YouTube.

Суть звинувачення зводиться до того, що Apple «свідомо обійшла» технічні захисні механізми платформи, які перешкоджають масовому збору відеоконтенту. На підтвердження цього позивачі посилаються на внутрішні дослідницькі матеріали компанії, де зафіксовано використання частини їхніх відео у навчальному процесі моделей ШІ. Відтак Apple, за словами позивачів, отримала від цього суттєву комерційну вигоду.

У скарзі також наголошується, що дії компанії — «не лише незаконні, але й неприйнятний удар по спільноті творців контенту», чиї роботи стали частиною багатомільярдної індустрії генеративного ШІ без будь-якої компенсації авторам. У зв’язку з цим позивачі вимагають судової заборони на подальше використання їхніх матеріалів, а також відшкодування збитків — як особисто, так і від імені всіх інших авторів у США, які опинилися в подібній ситуації.

Варто зазначити, що це не перший судовий позов, який подали ці YouTube-канали проти великих технологічних компаній. Раніше аналогічні звинувачення у несанкціонованому використанні контенту отримали Meta, NVIDIA, ByteDance та Snap.

Для довідки: h3h3Productions та H3 Podcast — це американські YouTube-канали у жанрі відеореакцій, сатири та комедії з кількома мільйонами підписників. MrShortGame Golf та Golfholics орієнтовані на гольф-тематику і налічують сотні тисяч підписників.

Цікаво, що Apple сама не цурається судових позовів. Раніше компанія подала до суду на невелику мережу кінотеатрів Apple Cinemas, звинувативши її в неправомірному використанні торгівельної марки та введенні споживачів в оману.